TEDAŞ'ta veri ihlali: 208 bin yurttaşın kişisel verisi ‘elektrik’ten sızdı!

08 Temmuz 2022 Cuma, 17:03

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.’de (TEDAŞ) 200 binden fazla vatandaşı ilgilendiren bir veri ihlali yaşandığı ortaya çıkarıldı.

KVKK tarafından bugün konuya ilişkin şu açıklamayı yayımlandı:

"Bilindiği üzere, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun “Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler” başlıklı 12 nci maddesinin (5) numaralı fıkrası “İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, veri sorumlusu bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirir. Kurul, gerekmesi hâlinde bu durumu, kendi internet sitesinde ya da uygun göreceği başka bir yöntemle ilan edebilir.” hükmünü amirdir.

Veri sorumlusu sıfatını haiz Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ tarafından Kurula iletilen veri ihlal bildiriminde özetle;

Veri sorumlusuna ait bir çalışanın kullanıcı adı ve parolasının belirlenemeyen bir şekilde ele geçirildiği ve o kullanıcı hesabı ile sistemde kayıtlı diğer kullanıcı verilerinin bir e-posta adresine gönderim yolu ile sızdırıldığı,

DARK WEB'TE TESPİT EDİLDİ



İhlalin, Bakanlık Siber Güvenlik Operasyon Merkezi tarafından Dark Web’de yapılan istihbarat çalışmaları sırasında tespit edildiği, İhlalden etkilenen ilgili kişi gruplarının çalışanlar ve vatandaşlar olduğu,

İhlalden etkilenen kişisel verilerin ad, soyad, e-posta ve cep telefonu numarası olduğu, İhlalden etkilenen kişi sayısının 208.000 olduğu bilgilerine yer verilmiştir.

Konuya ilişkin inceleme devam etmekle birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 07.07.2022 tarih ve 2022/686 sayılı Kararı ile söz konusu veri ihlal bildiriminin Kurumun internet sayfasında ilan edilmesine karar verilmiştir."