Spot piyasada elektrik fiyatları açıklandı (18 Temmuz 2022)

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 2.56 artarak 1 milyar 329 milyon 145 bin 608 lira oldu.

AA
18 Temmuz 2022 Pazartesi, 14:26
Spot piyasada elektrik fiyatları açıklandı (18 Temmuz 2022)
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Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 999 lira 98 kuruş, en düşük 1500 lira olarak belirlendi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 14.00, 15.00 ve 21.00'de 2 bin 999 lira 98 kuruş, en düşük saat 06.00'da 1500 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 429 lira 61 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 466 lira 55 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 841 lira 52 kuruş, en düşük 1200 lira 1 kuruş olarak kayıtlara geçti.


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