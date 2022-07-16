'Kollarından kıvılcım çıkıyordu'... Plajda elektrik akımından ölüme 'ihmal' soruşturması

Abone Ol google-news

Trabzon'da arkadaşlarıyla gittiği halk plajında, denizden çıkan Mustafa Uzun (20), yaslandığı aydınlatma direğindeki kaçak nedeniyle elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Plajdaki bazı direklerde de elektrik kaçağı olduğu tespit edilirken, 'ihmal' iddialarına ilişkin adli ve idari soruşturma başlatıldı.

DHA
16 Temmuz 2022 Cumartesi, 14:35

Olay, 12 Temmuz'da Yalıncak Mahallesi'ndeki büyükşehir belediyesine ait Yalıncak Halk Plajı'nda meydana geldi. Mustafa Uzun, arkadaşları Hüseyin Koç (19), Tolga Koç (22) ve Evren Koç (18) ile çadır kurduktan sonra girdiği denizden çıkarak, soyunma kabinlerinin bulunduğu alana yöneldi.

Haberin devamı

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler