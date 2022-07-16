'Kollarından kıvılcım çıkıyordu'... Plajda elektrik akımından ölüme 'ihmal' soruşturması
Trabzon'da arkadaşlarıyla gittiği halk plajında, denizden çıkan Mustafa Uzun (20), yaslandığı aydınlatma direğindeki kaçak nedeniyle elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Plajdaki bazı direklerde de elektrik kaçağı olduğu tespit edilirken, 'ihmal' iddialarına ilişkin adli ve idari soruşturma başlatıldı.
Olay, 12 Temmuz'da Yalıncak Mahallesi'ndeki büyükşehir belediyesine ait Yalıncak Halk Plajı'nda meydana geldi. Mustafa Uzun, arkadaşları Hüseyin Koç (19), Tolga Koç (22) ve Evren Koç (18) ile çadır kurduktan sonra girdiği denizden çıkarak, soyunma kabinlerinin bulunduğu alana yöneldi.
Video Haberler
- Plajda elektrik akımından ölüm: Soruşturma başlatıldı
- Sümela Manastırı'na gidilen patikada taş düştü; 2 yaralı
- Kameralara yakalanmamak için 'yerde süründü'
- Havalimanında bomba paniği: Terminal boşaltıldı!
- Evini ateşe verip balkondan atladı: İtfaiye kurtardı
- Önce 'yumruk' attı, sonra 'elini ısırdı'
- Kaputa sıkışan inatçı kedi yurttaşları seferber etti
- Bakandan KYK borçları açıklaması
- Silahla şakalaşırken kuzenini vurdu
- Minibüs dehşeti: Kendisini uyaranların üzerine sürdü
En Çok Okunan Haberler
-
- Elektrik süpürgesiyle seks yaparken yakalandı
- Ben, ‘Saraçhane’ deyince...
- Milyonlarca emekli bekliyordu... Tarih belli oldu
- Eski cumhurbaşkanının oğlu silahlı saldırıda öldürüldü
- Erdoğan'dan KYK borcu açıklaması
- ABD'de perakende satışlar haziranda arttı
- O şirketin müdürü Akar'ın gelini çıktı
- Saraçhane’ye davet edilmedi, Erdoğan’ı bekledi
- Bakandan KYK borçları açıklaması
- Cem Yılmaz'dan '15 Temmuz paylaşımı' tepkisi