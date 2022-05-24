Spot piyasada elektrik fiyatları açıklandı
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 750 lira, en düşük 1654 lira 99 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 5,42 artarak 1 milyar 305 milyon 537 bin 800 lira oldu.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 16.00-22.00 saatlerinde 2 bin 750 lira, en düşük saat 04.00'te 1654 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 349 lira 60 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 375 lira 74 kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 750 lira, en düşük 1249 lira 1 kuruş olarak kayıtlara geçti.
Video Haberler
- Çaldıkları motor parçalarını satamayınca 'çaya attılar'
- Ermenistan'da göstericiler Dışişleri Bakanlığını bastı
- Ceyhan'dan 'maymun çiçeği virüsü' açıklaması
- Gazeteci Ali Ekber Ertürk'e veda
- Arkadaşlarını öldürüp, intihar süsü verdiler
- Evinin balkonunda ölü bulundu
- Kırmızı listede yer alan 'alaca sansar' görüntülendi
- Bakan Kirişci'den 'Anadolu leoparı' açıklaması
- Sabaha karşı dehşete uyandılar
- Eylem hazırlığındaki IŞİD'li canlı bomba yakalandı
En Çok Okunan Haberler
-
- Bardağı fırlatmıştı! Selçuk Tepeli yayını böyle açtı
- Saat 22.00'de 'kaçış planı' açıklayacak
- Erdoğan: Artık benim için Miçotakis diye birisi yok
- 'Üçüncü ittifak geliyor, sıkı dursunlar'
- Ali Koç'tan canlı yayında sert çıkış!
- Johnny Depp - Amber Heard davasında 'Türkiye' ayrıntısı
- MSB acı haberi duyurdu: 4 şehit
- 'Troller' ortaya atmıştı, Bahçeli tekrarladı
- İkinci turdaki oy tercihini değiştirdi!
- 'Yeşil ceket giymekle...'