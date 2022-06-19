Spot piyasada elektrik fiyatları açıklandı
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 200 lira, en düşük 1955 lira 19 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 56,2 artarak 1 milyar 536 milyon 79 bin 745 lira oldu.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 20.00-22.00 saatlerinde 3 bin 200 lira, en düşük saat 06.00'da 1955 lira 19 kuruş olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 602 lira 58 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 623 lira 71 kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 681 lira 61 kuruş, en düşük 500 lira 1 kuruş olarak kayıtlara geçti.
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