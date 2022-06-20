Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri açıklandı (20 Haziran 2022)

20 Haziran 2022 Pazartesi, 10:22

Türkiye'de dün günlük bazda 783 bin 790 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 792 bin 81 megavatsaat oldu.

Günlük bazda dün 783 bin 790 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 792 bin 81 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 20 ile rüzgar santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 17 ile barajlı hidroelektrik santralleri ve yüzde 14,9 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 6 bin 730 megavatsaat elektrik ihracatı, 15 bin 22 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.