Spot piyasada elektrik fiyatları açıklandı (5 Temmuz 2022)
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 649 lira 98 kuruş, en düşük 2 bin 4 lira 99 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 19,4 artarak 1 milyar 455 milyon 903 bin 98 lira oldu.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 21.00'de 3 bin 649 lira 98 kuruş, en düşük saat 12.00'de 2 bin 4 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 578 lira 24 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 601 lira oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 798 lira, en düşük 1475 lira 58 kuruş olarak kayıtlara geçti.
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