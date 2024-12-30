Spot piyasada elektrik fiyatları ne kadar oldu? 30 Aralık 2024 spot elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 3 bin lira, en düşük 1885 lira olarak belirlendi.

Spot piyasada elektrik fiyatları ne kadar oldu? 30 Aralık 2024 spot elektrik fiyatları
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AA
Yayınlanma: 30.12.2024 - 15:05

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün düne göre yaklaşık yüzde 5,70 azalarak 1 milyar 495 milyon 49 bin 292 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 08.00, 09.00 ve 17.00'de 3 bin lira, en düşük saat 03.00'te 1885 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 456 lira 48 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 483 lira 89 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 3 bin lira, en düşük 1424 lira 9 kuruş olarak belirlendi.


Etiketler: #elektrik #EPİAŞ #spot elektrik

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