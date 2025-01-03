Spot piyasada elektrik fiyatları ne kadar oldu? 3 Ocak 2025 spot elektrik fiyatları

Spot piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin lira, en düşük 1799 lira 98 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada elektrik fiyatları ne kadar oldu? 3 Ocak 2025 spot elektrik fiyatları
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AA
Yayınlanma: 03.01.2025 - 15:00

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 4,9 artışla 1 milyar 598 milyon 962 bin 264 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 17.00 ve 18.00 saatlerinde 3 bin lira, en düşük 04.00 saatlerinde 1799 lira 98 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 498 lira 65 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 523 lira 16 kuruş oldu.

Spot piyasada 1 megavatsaat elektrik bugün en yüksek 3 bin lira, en düşük 1424 lira 10 kuruştan işlem gördü.


Etiketler: #elektrik #EPİAŞ #spot elektrik

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