Spot piyasada elektrik fiyatları ne kadar oldu? 3 Ocak 2025 spot elektrik fiyatları

Yayınlanma: 03.01.2025 - 15:00

Güncelleme: 03.01.2025 - 15:00

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 4,9 artışla 1 milyar 598 milyon 962 bin 264 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 17.00 ve 18.00 saatlerinde 3 bin lira, en düşük 04.00 saatlerinde 1799 lira 98 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 498 lira 65 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 523 lira 16 kuruş oldu.

Spot piyasada 1 megavatsaat elektrik bugün en yüksek 3 bin lira, en düşük 1424 lira 10 kuruştan işlem gördü.