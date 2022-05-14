Spotçuları tercih ediyorlar: Ekonomik zorluklar yeni evlenecek çiftleri vurdu
Sıfıra yakın eşyalarını satmak isteyen vatandaşların sayısı artarken yeni evli çifter ise bu eşyaları tercih ediyor. İyi durumdaki ikinci el eşya fiyatlarının, mağazadaki eşya fiyatlarına göre dörtte bir oranında ucuz olması da piyasayı hızlandırıyor.
Pandemi dönemiyle birlikte boşanmaların sayısı artarken, taraflar ortada kalan ev eşyalarını spotçulara satmaya yöneldi. Boşanmalardan kaynaklı satılan eşyaların genelde yeni durumda olması, ikinci el eşya satan dükkanlarda, sıfıra yakın eşya sayısının artmasına neden oldu.
Yeni evlenecek olan çiftler ise ekonomik sebeplerden dolayı mağazalar yerine, spotçulardaki sıfıra yakın eşyaları tercih etmeye başladı.
"ÖĞRENCİLER DEĞİL YENİ EVLENECEK ÇİFTLER"
Eskişehir’de uzun yıllardır ikinci el eşya satan bir dükkânı işleten Mustafa Çetintaş, ellerine eskiye göre daha fazla sıfıra yakın eşya geldiğinden bahsetti. Boşanmaların ardından evdeki eşyalar yeni olsa da satmak isteyen vatandaşların geldiğinden bahseden Çetintaş, bu eşyaları tekrar uygun fiyattan satışa çıkardıklarını söyledi.
Ellerinde sıfıra yakın eşya sayısı arttıkça sadece öğrencilerin değil yeni evlenen çiftlerin de ikinci el eşyalara yöneldiğini anlatan Çetintaş şunları söyledi:
“Yeni evli çiftler ikinci el eşyalara talep gösteriyor. Biz de iyi bir eşya olduğunda internet sayfalarımızda yayınlıyoruz ve aynı gün içerisinde satabiliyoruz. Bu şekilde daha ekonomik oluyor. Hava ne kadar sıcak olursa bizim işimizdeki sirkülasyon o kadar hızlı olur. Yani bir şeyi görerek alıyor millet. Biz eşyayı kapının önüne koyuyoruz, ‘Bu ne kadar güzelmiş’ gelip almaya çalışıyorlar ama soğuk olduğu zaman insanlar bir an önce evine ulaşmaya çalışıyorlar. Biz de sıfır yata, bazak ve gardrop da var. Bunlar mağazaya göre bizde çok daha uygun fiyatta. Biz büyük firmalar gibi 24 taksitle veremiyoruz. Biz nakit çalışıyoruz, kredi kartına çekiyoruz siz onu taksite böldürebiliyorsunuz”
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