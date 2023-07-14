THY'nin bazı İtalya seferleri grev nedeniyle iptal edildi

Türk Hava Yolları'nın yarınki bazı İtalya seferleri grev nedeniyle iptal edildi.

AA
Yayınlanma: 14.07.2023 - 12:51
THY'nin bazı İtalya seferleri grev nedeniyle iptal edildi
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Türk Hava Yolları, İtalya'da yapılacak grev nedeniyle yarınki bazı seferlerini karşılıklı iptal etti.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, Anadolujet'in TK 7660 Sabiha Gökçen-Roma, TK 7661 Roma-Sabiha Gökçen ile THY'nin TK 1323 İstanbul-Bologna, TK 1324 Bologna-İstanbul, TK 1865 İstanbul-Roma, TK 1866 Roma-İstanbul, TK 1873 İstanbul-Milano, TK 1874 Milano-İstanbul, TK 1895 İstanbul-Milano, TK 1896 Milano-İstanbul seferleri yarın gerçekleştirilemeyecek.


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