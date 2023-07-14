THY'nin bazı İtalya seferleri grev nedeniyle iptal edildi
Türk Hava Yolları'nın yarınki bazı İtalya seferleri grev nedeniyle iptal edildi.
Türk Hava Yolları, İtalya'da yapılacak grev nedeniyle yarınki bazı seferlerini karşılıklı iptal etti.
THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, Anadolujet'in TK 7660 Sabiha Gökçen-Roma, TK 7661 Roma-Sabiha Gökçen ile THY'nin TK 1323 İstanbul-Bologna, TK 1324 Bologna-İstanbul, TK 1865 İstanbul-Roma, TK 1866 Roma-İstanbul, TK 1873 İstanbul-Milano, TK 1874 Milano-İstanbul, TK 1895 İstanbul-Milano, TK 1896 Milano-İstanbul seferleri yarın gerçekleştirilemeyecek.
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