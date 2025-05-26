Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Kurban Bayramı'nda yaklaşık 16 milyon emekli ve hak sahibine toplam 57,4 milyar lira ikramiye ödeyecek. Peki, SSK Bağkur emekli ikramiyesi yattı mı? Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Bayram ikramiyesi için gözler hesaplarda. Milyonlarca emekli Kurban Bayramı ikramiyesi ödemelerini bekliyor. Peki, SSK Bağkur emekli ikramiyesi yattı mı? Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK? Ramazan Bayramı öncesinde zamlı tutar hesaplara yatırılmıştı. 2025 yılında Kurban Bayramı, 6 Haziran Cuma günü başlayıp 9 Haziran Pazartesi günü sona erecek. Emekliler, bu tarihten önce ikramiyelerinin ödenmesini bekliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu, SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı kapsamında emekli olanların bayram ikramiyesi ödeme tarihlerini kamuoyuyla paylaşıyor. Geçmiş dönemdeki bayram ikramiyeleri ödeme duyuruları kaynak alındığında ödeme duyurusunun bayrama 1 hafta kala yapılması bekleniyor. KİMLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALACAK? SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklileri, Malullük, vazife malullüğü, yaşlılık ve ölüm aylığı alanlar, Şehit yakınları ve gaziler, Güvenlik korucuları, terörden zarar gören siviller ve şampiyon sporcular, Sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm aylığı alanlar.