SSK ve Bağ-Kur emekli maaşına ne kadar zam yapılacak? Uzman isim tahminini açıklandı!

Emekli zam haberleri milyonlarca kişi tarafından yakından takip ediliyor. Aydan aya hesaplanan emekli maaşlarında 4 aylık enflasyon farkı yüzde 10,25 olarak açıklanmıştı. Sıra kasım ayına geldi. Yılın son iki verisiyle birlikte netleşecek olan SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarında şu anda en düşük rakam 16 bin 881 TL. Peki SSK ve Bağ-Kur emeklileri 2026 Ocak zammında ne kadar artış alacak? 5 aylık emekli zammı enflasyon farkı belli oldu mu, ne zaman açıklanacak?

SSK VE BAĞKUR EMEKLİSİ NE KADAR ZAM ALACAK?

Mali Müşavir ve Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, şunları ifade etti:

Bilindiği üzere emeklilerimize yılda iki defa maaş farkları yeniden hesaplanmaktadır. Temmuz ayında emeklilere yapılan zam yüzde 16,67 üzerinden kesinleşmişti. Temmuz ile ekim arası enflasyon verisi yüzde 10,25 olarak gerçekleşti. Geride kasım ve aralık ayı kaldı. Ayrıca Merkez Bankası enflasyon tahminini yüzde 31 ile yüzde 33 arasında güncelledi. Bu da demek oluyor ki Merkez Bankası hedefini tutturabilmesi için kasım ve aralık ayı enflasyonunun 2 puanın altında çıkması gerekiyor. Benim tahminim, 1,5 puan üzerinden değerlendirilip yılı yüzde 32,52 civarında kapatacağımız yönünde. Böylece 6 aylık enflasyon yaklaşık yüzde 13,58 civarında olacak. Eğer yıl sonu enflasyonu yüzde 31 çıkarsa SSK ve Bağ-Kur emeklilerine zam oranı yüzde 12,28 olur. Enflasyon yüzde 32 çıkarsa zam oranı yüzde 13,14 olacak. Eğer enflasyon yüzde 33 olursa emeklilere yapılacak zam oranı yüzde 14 seviyesinde gerçekleşecek.

5 AYLIK EMEKLİ ZAMMI ENFLASYON FARKI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

5 aylık emekli zammı enflasyon farkı henüz netleşmiş değil. Konuya ilişkin veriler, Kasım ayı enflasyon oranlarının açıklanacağı 3 Aralık 2025 Çarşamba günü belli olacak.