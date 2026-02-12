Cumhuriyet Gazetesi Logo
SSK ve Bağ-Kur emekli promosyonu fırsatları: Rakamlar 90 bin TL'ye ulaştı!
12.02.2026 11:01:00
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
Bankaların emekli promosyonu kampanyalarında rekabet kızışırken yeni döneme ait güncel ödeme listeleri ve başvuru şartları açıklandı. Maaş taşıma işlemi yapanlar için nakit desteğin yanı sıra ek avantajlar sunan bankaların sunduğu fırsatlar netleşti. Peki 2026 Şubat ayında en yüksek emekli promosyonunu hangi banka veriyor? İşte banka banka tam liste...

Bankaların emekli promosyonu kampanyalarında rekabet yeni dönemde hız kazandı. Güncellenen ödeme listeleri ve başvuru şartları açıklanırken, maaş taşıma işlemi yapan emeklilere sunulan nakit destekler ve ek avantajlar netleşti. Bu gelişmeyle birlikte “en yüksek emekli promosyonunu hangi banka veriyor?” sorusu yeniden gündeme geldi.

BANKALAR ARASINDA PROMOSYON REKABETİ ARTIYOR

Emekli promosyonu kampanyalarında bankalar arasındaki yarış giderek yoğunlaşıyor. Yeni döneme ilişkin açıklanan ödeme listeleri ve başvuru koşulları doğrultusunda, maaşını başka bankaya taşıyan emeklilere sunulan fırsatlar genişletildi. Nakit promosyonların yanı sıra faizsiz kredi ve çeşitli ek avantajlar içeren kampanyalar dikkat çekiyor.

PROMOSYON BAŞVURU ŞARTLARI AÇIKLANDI

Emekli promosyonundan yararlanmak isteyenlerin, maaşlarını tercih ettikleri bankaya taşımaları ve maaş ödemelerini belirlenen süre boyunca ilgili bankadan alacaklarına dair taahhüt vermeleri gerekiyor. Bankalar da bu taahhüt karşılığında farklı tutarlarda promosyon ödemesi ve ek ürün avantajları sunuyor.

Emekli maaşlarına yılda iki kez yapılan enflasyon artışları, bankalar açısından emeklileri daha önemli bir müşteri grubu haline getiriyor. Kamu ve özel bankalar, emeklileri uzun vadeli müşteri olarak kazanabilmek için promosyon kampanyalarını düzenli aralıklarla güncelliyor.

EMEKLİ SAYISI REKABETİ DERİNLEŞTİRİYOR

Türkiye genelinde yaklaşık 16,5 milyon emeklinin bulunması, emekli promosyonlarını bankacılık sektöründe en yoğun rekabet yaşanan alanlardan biri haline getirdi. Bankalar arasındaki yarış artarken, emeklilere yönelik kampanyaların kapsamı da genişliyor.

BANKALARIN GÜNCEL EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYALARI

Bankaların emekliler için sunduğu güncel promosyon kampanyaları ve ek avantajlar, maaş tutarı ve taahhüt süresine göre farklılık gösteriyor. Emekliler, banka banka açıklanan kampanyaları karşılaştırarak kendileri için en uygun seçeneği belirlemeye çalışıyor.

İŞTE BANKALARIN EMEKLİ PROMOSYON LİSTESİ

İşte bankaların SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için açıkladığı promosyon kampanyaları ve sunduğu fırsatlar:

HALKBANK

Toplam Kazanım: 8 bin TL - 12 bin TL arası

Maaş Aralıklarına Göre:

  • 10 bin - 14.999 TL: 8 bin TL
  • 15 bin - 19.999 TL: 10 bin TL
  • 20 bin + TL: 12 bin TL

Vade: 3 yıl

 

İŞ BANKASI

Toplam Kazanım: 24 bin TL'ye varan

Nakit Promosyon: 6.250 TL - 15 bin TL arası

Vade: 3 yıl

GARANTİ BBVA

Toplam Kazanım: 25 bin TL'ye varan

Nakit Promosyon: 15 bin TL'ye kadar

Vade: Belirtilmemiş

DENİZBANK

Toplam Kazanım: 27 bin TL'ye varan

Nakit Promosyon: 12 bin TL'ye kadar

Vade: 3 yıl

AKBANK

Toplam Kazanım: 30 bin TL'ye varan

Nakit Promosyon: 15 bin TL'ye kadar

Vade: 3 yıl (1-31 Ocak 2026 tarihleri arasında geçerli)

VAKIFBANK

Toplam Kazanım: 30 bin TL'ye varan (12 bin TL nakit + 18 bin TL kart kazanımı)

Nakit Promosyon: 12 bin TL'ye varan

Vade: 1 Ekim 2025 – 28 Şubat 2026 arası geçerli

TÜRKİYE FİNANS

Toplam Kazanım: 32 bin TL'ye varan

Nakit Promosyon: 12 bin TL'ye kadar

Vade: 28 Şubat 2026'ya kadar geçerli

ZİRAAT BANKASI

Toplam Kazanım: 90 bin TL'ye varan

Nakit Promosyon: 12 bin TL

Ek Avantajlar: 40 bin TL'ye kadar faizsiz kredi, otomatik fatura iadesi 6 bin TL, faizsiz nakit avans, Bankkart Lira fırsatları

Vade: Belirtilmemiş

