SSK ve Bağ-Kur emekli promosyonu fırsatları: Rakamlar 90 bin TL'ye ulaştı!

Bankaların emekli promosyonu kampanyalarında rekabet yeni dönemde hız kazandı. Güncellenen ödeme listeleri ve başvuru şartları açıklanırken, maaş taşıma işlemi yapan emeklilere sunulan nakit destekler ve ek avantajlar netleşti. Bu gelişmeyle birlikte “en yüksek emekli promosyonunu hangi banka veriyor?” sorusu yeniden gündeme geldi.

BANKALAR ARASINDA PROMOSYON REKABETİ ARTIYOR Emekli promosyonu kampanyalarında bankalar arasındaki yarış giderek yoğunlaşıyor. Yeni döneme ilişkin açıklanan ödeme listeleri ve başvuru koşulları doğrultusunda, maaşını başka bankaya taşıyan emeklilere sunulan fırsatlar genişletildi. Nakit promosyonların yanı sıra faizsiz kredi ve çeşitli ek avantajlar içeren kampanyalar dikkat çekiyor.

PROMOSYON BAŞVURU ŞARTLARI AÇIKLANDI Emekli promosyonundan yararlanmak isteyenlerin, maaşlarını tercih ettikleri bankaya taşımaları ve maaş ödemelerini belirlenen süre boyunca ilgili bankadan alacaklarına dair taahhüt vermeleri gerekiyor. Bankalar da bu taahhüt karşılığında farklı tutarlarda promosyon ödemesi ve ek ürün avantajları sunuyor.

Emekli maaşlarına yılda iki kez yapılan enflasyon artışları, bankalar açısından emeklileri daha önemli bir müşteri grubu haline getiriyor. Kamu ve özel bankalar, emeklileri uzun vadeli müşteri olarak kazanabilmek için promosyon kampanyalarını düzenli aralıklarla güncelliyor.

EMEKLİ SAYISI REKABETİ DERİNLEŞTİRİYOR Türkiye genelinde yaklaşık 16,5 milyon emeklinin bulunması, emekli promosyonlarını bankacılık sektöründe en yoğun rekabet yaşanan alanlardan biri haline getirdi. Bankalar arasındaki yarış artarken, emeklilere yönelik kampanyaların kapsamı da genişliyor.

BANKALARIN GÜNCEL EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYALARI Bankaların emekliler için sunduğu güncel promosyon kampanyaları ve ek avantajlar, maaş tutarı ve taahhüt süresine göre farklılık gösteriyor. Emekliler, banka banka açıklanan kampanyaları karşılaştırarak kendileri için en uygun seçeneği belirlemeye çalışıyor.

İŞTE BANKALARIN EMEKLİ PROMOSYON LİSTESİ İşte bankaların SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için açıkladığı promosyon kampanyaları ve sunduğu fırsatlar:

HALKBANK Toplam Kazanım: 8 bin TL - 12 bin TL arası Maaş Aralıklarına Göre: 10 bin - 14.999 TL: 8 bin TL

8 bin TL 15 bin - 19.999 TL: 10 bin TL

10 bin TL 20 bin + TL: 12 bin TL Vade: 3 yıl

İŞ BANKASI Toplam Kazanım: 24 bin TL'ye varan Nakit Promosyon: 6.250 TL - 15 bin TL arası Vade: 3 yıl

GARANTİ BBVA Toplam Kazanım: 25 bin TL'ye varan Nakit Promosyon: 15 bin TL'ye kadar Vade: Belirtilmemiş

DENİZBANK Toplam Kazanım: 27 bin TL'ye varan Nakit Promosyon: 12 bin TL'ye kadar Vade: 3 yıl

AKBANK Toplam Kazanım: 30 bin TL'ye varan Nakit Promosyon: 15 bin TL'ye kadar Vade: 3 yıl (1-31 Ocak 2026 tarihleri arasında geçerli)

VAKIFBANK Toplam Kazanım: 30 bin TL'ye varan (12 bin TL nakit + 18 bin TL kart kazanımı) Nakit Promosyon: 12 bin TL'ye varan Vade: 1 Ekim 2025 – 28 Şubat 2026 arası geçerli

TÜRKİYE FİNANS Toplam Kazanım: 32 bin TL'ye varan Nakit Promosyon: 12 bin TL'ye kadar Vade: 28 Şubat 2026'ya kadar geçerli