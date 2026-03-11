SSK ve Bağ-Kur emekli promosyonu: Rakamlar 31 bin TL'ye ulaştı!

Sektördeki rekabetin kızışmasıyla birlikte özel finans kuruluşları, emekli müşterileri bünyesine katmak için limitleri zorlamaya devam ediyor. En yüksek ödeme tutarının 31 bin TL seviyesine kadar yükseldiği bu dönemde, nakit promosyonun yanı sıra fatura talimatı ve harcama sözü gibi ek koşullar ön plana çıkmış durumda. Bazı kuruluşlar ise doğrudan nakit ödeme miktarını 15 bin TL bandına çekerek pazar payını artırmayı hedeflemiş durumda.

KAMU BANKALARINDA FAİZSİZ FİNANSAL DESTEK PAKETLERİ Kamu bankaları cephesinde nakit promosyon tutarları daha standart bir seyir izlerken, sunulan ek kredi imkanları dikkat çekiyor. Maaş tutarına göre 12 bin TL seviyesine kadar çıkan nakit ödemelere, 40 bin TL tutarında faizsiz kredi ve 25 bin TL faizsiz nakit avans gibi paketler eşlik etmiş durumda. Bu strateji ile kamu kurumları, sadece nakit promosyonla değil, düşük maliyetli finansman seçenekleriyle de emeklilerin taleplerini karşılamayı amaçlamış durumda.

PROMOSYON ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN ŞARTLAR Emekli maaşını taşımak isteyen yurttaşlar için en temel şart, maaşın 3 yıl boyunca aynı kurumdan alınacağına dair taahhüt verilmesi olarak belirlenmiş durumda.

Ancak yüksek tutarlı kampanyalardan yararlanmak için otomatik fatura talimatı verilmesi veya kredi kartı harcama sözü tutulması gibi yan koşullar da sürece dahil edilmiş durumda. Uzmanlar, sadece ana rakama değil, bu ek şartların uygulanabilirliğine de dikkat edilmesi gerektiğini vurgulamış durumda.

GÜNCEL EMEKLİ PROMOSYON TUTARLARI

KAMU BANKALARI

HALKBANK Toplam Kazanım: 12.000 TL Maaş Aralıklarına Göre: 10.000 - 14.999 TL: 8.000 TL

8.000 TL 15.000 - 19.999 TL: 10.000 TL

10.000 TL 20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL Ek Avantaj: Ölüm aylığı alan ve maaşı 10.000 TL altında olanlara 5.000 TL

VAKIFBANK Toplam Kazanım: 12.000 TL Maaş Aralıklarına Göre: 10.000 - 15.000 TL: 8.000 TL

8.000 TL 15.000 - 20.000 TL: 10.000 TL

10.000 TL 20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL

ZİRAAT BANKASI Toplam Kazanım: 12.000 TL 5.000 - 12.000 TL arası promosyon Ek Avantajlar: 40.000 TL'ye kadar faizsiz kredi, ücretsiz HGS etiketi, 25.000 TL'ye kadar faizsiz nakit avans

ÖZEL BANKALAR

TEB Toplam Kazanım: 21.000 TL Maaş Aralıklarına Göre: 0 - 10.000 TL: 5.000 TL + 9.000 TL ek = 14.000 TL

5.000 TL + 9.000 TL ek = 14.000 TL 10.000 - 15.000 TL: 8.000 TL + 9.000 TL ek = 17.000 TL

8.000 TL + 9.000 TL ek = 17.000 TL 15.000 - 20.000 TL: 10.000 TL + 9.000 TL ek = 19.000 TL

10.000 TL + 9.000 TL ek = 19.000 TL 20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL + 9.000 TL ek = 21.000 TL

GARANTİ BBVA Toplam Kazanım: 25.000 TL Nakit Promosyon: 15.000 TL Ek Bonus: 10.000 TL

DENİZBANK Toplam Kazanım: 27.000 TL Maaş Aralıklarına Göre: 0 - 9.999 TL: 5.000 TL

5.000 TL 10.000 - 14.999 TL: 8.000 TL

8.000 TL 15.000 - 19.999 TL: 10.000 TL

10.000 TL 20.000 TL üzeri: 12.000 TL Ek Ürünlerle Toplam: 27.000 TL

ING BANK Toplam Kazanım: 28.000 TL Koşulsuz Nakit: 15.000 TL Ek Kampanyalarla Toplam: 28.000 TL

YAPI KREDİ Toplam Kazanım: 30.000 TL Maaş Aralıklarına Göre: 0 - 9.999 TL: 6.250 TL

6.250 TL 10.000 - 14.999 TL: 10.000 TL

10.000 TL 15.000 - 19.999 TL: 12.500 TL

12.500 TL 20.000 TL üzeri: 15.000 TL Ek Kampanyalarla Toplam: 30.000 TL

AKBANK Toplam Kazanım: 30.000 TL Nakit Promosyon: 15.000 TL Ek Kampanyalar: 15.000 TL 5 fatura talimatı: 5.000 TL Davet koduyla müşteri kazandırma: 5.000 TL Kredi kartı harcamaları: 5.000 TL

QNB FİNANSBANK Toplam Kazanım: 31.000 TL Maaş Aralıklarına Göre: 10.000 TL'ye kadar: 8.500 TL

8.500 TL 10.000 - 15.000 TL: 13.500 TL

13.500 TL 15.000 - 20.000 TL: 16.500 TL

16.500 TL 20.000 TL üzeri: 20.000 TL Ek Kampanyalar: 2 fatura talimatı: 3.000 TL Kredi kullanımı: 2.500 TL Ek hesap kullanımı: 2.500 TL Kredi kartı harcamaları: 3.000 TL

Not: Promosyonlar genellikle 3 yıllık maaş alma taahhüdü karşılığında verilmektedir. Koşullar bankalara göre değişiklik gösterebilir.

2026 MART AYI İTİBARIYLA EN YÜKSEK PROMOSYON TUTARI NE KADAR? Güncel kampanyalar ve ek ödeme kalemleri birleştirildiğinde, emeklilerin alabileceği toplam tutar 31 bin TL seviyesine kadar çıkmış durumda.

EMEKLİ PROMOSYONU ALABİLMEK İÇİN HANGİ TAAHHÜTLERİN VERİLMESİ GEREKİYOR? Yurttaşların promosyondan yararlanabilmesi için seçtikleri kurumla 3 yıllık maaş alma taahhüdü imzalaması ve bazı durumlarda fatura talimatı gibi ek ürünleri kullanması gerekiyor.