SSK ve Bağ-Kur emekli promosyonu: Rakamlar 31 bin TL'ye ulaştı!

Sektördeki rekabetin kızışmasıyla birlikte özel finans kuruluşları, emekli müşterileri bünyesine katmak için limitleri zorlamaya devam ediyor. En yüksek ödeme tutarının 31 bin TL seviyesine kadar yükseldiği bu dönemde, nakit promosyonun yanı sıra fatura talimatı ve harcama sözü gibi ek koşullar ön plana çıkmış durumda. Bazı kuruluşlar ise doğrudan nakit ödeme miktarını 15 bin TL bandına çekerek pazar payını artırmayı hedeflemiş durumda.
KAMU BANKALARINDA FAİZSİZ FİNANSAL DESTEK PAKETLERİ
Kamu bankaları cephesinde nakit promosyon tutarları daha standart bir seyir izlerken, sunulan ek kredi imkanları dikkat çekiyor. Maaş tutarına göre 12 bin TL seviyesine kadar çıkan nakit ödemelere, 40 bin TL tutarında faizsiz kredi ve 25 bin TL faizsiz nakit avans gibi paketler eşlik etmiş durumda. Bu strateji ile kamu kurumları, sadece nakit promosyonla değil, düşük maliyetli finansman seçenekleriyle de emeklilerin taleplerini karşılamayı amaçlamış durumda.
PROMOSYON ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN ŞARTLAR
Emekli maaşını taşımak isteyen yurttaşlar için en temel şart, maaşın 3 yıl boyunca aynı kurumdan alınacağına dair taahhüt verilmesi olarak belirlenmiş durumda.
Ancak yüksek tutarlı kampanyalardan yararlanmak için otomatik fatura talimatı verilmesi veya kredi kartı harcama sözü tutulması gibi yan koşullar da sürece dahil edilmiş durumda. Uzmanlar, sadece ana rakama değil, bu ek şartların uygulanabilirliğine de dikkat edilmesi gerektiğini vurgulamış durumda.
GÜNCEL EMEKLİ PROMOSYON TUTARLARI
KAMU BANKALARI
HALKBANK
Toplam Kazanım: 12.000 TL
Maaş Aralıklarına Göre:
- 10.000 - 14.999 TL: 8.000 TL
- 15.000 - 19.999 TL: 10.000 TL
- 20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL
Ek Avantaj: Ölüm aylığı alan ve maaşı 10.000 TL altında olanlara 5.000 TL
VAKIFBANK
Toplam Kazanım: 12.000 TL
Maaş Aralıklarına Göre:
- 10.000 - 15.000 TL: 8.000 TL
- 15.000 - 20.000 TL: 10.000 TL
- 20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL
ZİRAAT BANKASI
Toplam Kazanım: 12.000 TL
5.000 - 12.000 TL arası promosyon
Ek Avantajlar: 40.000 TL'ye kadar faizsiz kredi, ücretsiz HGS etiketi, 25.000 TL'ye kadar faizsiz nakit avans
ÖZEL BANKALAR
TEB
Toplam Kazanım: 21.000 TL
Maaş Aralıklarına Göre:
- 0 - 10.000 TL: 5.000 TL + 9.000 TL ek = 14.000 TL
- 10.000 - 15.000 TL: 8.000 TL + 9.000 TL ek = 17.000 TL
- 15.000 - 20.000 TL: 10.000 TL + 9.000 TL ek = 19.000 TL
- 20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL + 9.000 TL ek = 21.000 TL
GARANTİ BBVA
Toplam Kazanım: 25.000 TL
Nakit Promosyon: 15.000 TL
Ek Bonus: 10.000 TL
DENİZBANK
Toplam Kazanım: 27.000 TL
Maaş Aralıklarına Göre:
- 0 - 9.999 TL: 5.000 TL
- 10.000 - 14.999 TL: 8.000 TL
- 15.000 - 19.999 TL: 10.000 TL
- 20.000 TL üzeri: 12.000 TL
Ek Ürünlerle Toplam: 27.000 TL
ING BANK
Toplam Kazanım: 28.000 TL
Koşulsuz Nakit: 15.000 TL
Ek Kampanyalarla Toplam: 28.000 TL
YAPI KREDİ
Toplam Kazanım: 30.000 TL
Maaş Aralıklarına Göre:
- 0 - 9.999 TL: 6.250 TL
- 10.000 - 14.999 TL: 10.000 TL
- 15.000 - 19.999 TL: 12.500 TL
- 20.000 TL üzeri: 15.000 TL
Ek Kampanyalarla Toplam: 30.000 TL
AKBANK
Toplam Kazanım: 30.000 TL
Nakit Promosyon: 15.000 TL
Ek Kampanyalar: 15.000 TL
5 fatura talimatı: 5.000 TL
Davet koduyla müşteri kazandırma: 5.000 TL
Kredi kartı harcamaları: 5.000 TL
QNB FİNANSBANK
Toplam Kazanım: 31.000 TL
Maaş Aralıklarına Göre:
- 10.000 TL'ye kadar: 8.500 TL
- 10.000 - 15.000 TL: 13.500 TL
- 15.000 - 20.000 TL: 16.500 TL
- 20.000 TL üzeri: 20.000 TL
Ek Kampanyalar:
2 fatura talimatı: 3.000 TL
Kredi kullanımı: 2.500 TL
Ek hesap kullanımı: 2.500 TL
Kredi kartı harcamaları: 3.000 TL
Not: Promosyonlar genellikle 3 yıllık maaş alma taahhüdü karşılığında verilmektedir. Koşullar bankalara göre değişiklik gösterebilir.
2026 MART AYI İTİBARIYLA EN YÜKSEK PROMOSYON TUTARI NE KADAR?
Güncel kampanyalar ve ek ödeme kalemleri birleştirildiğinde, emeklilerin alabileceği toplam tutar 31 bin TL seviyesine kadar çıkmış durumda.
EMEKLİ PROMOSYONU ALABİLMEK İÇİN HANGİ TAAHHÜTLERİN VERİLMESİ GEREKİYOR?
Yurttaşların promosyondan yararlanabilmesi için seçtikleri kurumla 3 yıllık maaş alma taahhüdü imzalaması ve bazı durumlarda fatura talimatı gibi ek ürünleri kullanması gerekiyor.
KAMU BANKALARI PROMOSYONUN YANINDA HANGİ AVANTAJLARI SUNUYOR?
Kamu bankaları, nakit promosyon ödemesine ek olarak emekli müşterilerine 40 bin TL'ye kadar faizsiz kredi ve uygun şartlarda nakit avans gibi finansal kolaylıklar sağlıyor.