Cumhuriyet Gazetesi Logo
SSK ve Bağ-Kur emekli promosyonu: Rakamlar 31 bin TL'ye ulaştı!
Paylaş

SSK ve Bağ-Kur emekli promosyonu: Rakamlar 31 bin TL'ye ulaştı!

11.03.2026 15:33:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
Takip Et:
SSK ve Bağ-Kur emekli promosyonu: Rakamlar 31 bin TL'ye ulaştı!

Mart 2026 itibarıyla emekli promosyonlarında rekabet kızışırken, toplam ödeme tutarları ek kampanyalarla birlikte 31 bin TL sınırına ulaşmış durumda. Bankaların sunduğu teklifler, emekliler için maaş taşıma döneminde belirleyici bir kriter haline gelmiş durumda. Peki en yüksek emekli promosyonu hangi bankada? Maaş taşıma şartları neler? Emekli promosyonu başvurusu nasıl yapılır? Banka değişikliği için son gün ne zaman? işte tüm ayrıntılar...

SSK ve Bağ-Kur emekli promosyonu: Rakamlar 31 bin TL'ye ulaştı!

Sektördeki rekabetin kızışmasıyla birlikte özel finans kuruluşları, emekli müşterileri bünyesine katmak için limitleri zorlamaya devam ediyor. En yüksek ödeme tutarının 31 bin TL seviyesine kadar yükseldiği bu dönemde, nakit promosyonun yanı sıra fatura talimatı ve harcama sözü gibi ek koşullar ön plana çıkmış durumda. Bazı kuruluşlar ise doğrudan nakit ödeme miktarını 15 bin TL bandına çekerek pazar payını artırmayı hedeflemiş durumda.

SSK ve Bağ-Kur emekli promosyonu: Rakamlar 31 bin TL'ye ulaştı!

KAMU BANKALARINDA FAİZSİZ FİNANSAL DESTEK PAKETLERİ

Kamu bankaları cephesinde nakit promosyon tutarları daha standart bir seyir izlerken, sunulan ek kredi imkanları dikkat çekiyor. Maaş tutarına göre 12 bin TL seviyesine kadar çıkan nakit ödemelere, 40 bin TL tutarında faizsiz kredi ve 25 bin TL faizsiz nakit avans gibi paketler eşlik etmiş durumda. Bu strateji ile kamu kurumları, sadece nakit promosyonla değil, düşük maliyetli finansman seçenekleriyle de emeklilerin taleplerini karşılamayı amaçlamış durumda.

 

SSK ve Bağ-Kur emekli promosyonu: Rakamlar 31 bin TL'ye ulaştı!

PROMOSYON ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN ŞARTLAR

Emekli maaşını taşımak isteyen yurttaşlar için en temel şart, maaşın 3 yıl boyunca aynı kurumdan alınacağına dair taahhüt verilmesi olarak belirlenmiş durumda. 

SSK ve Bağ-Kur emekli promosyonu: Rakamlar 31 bin TL'ye ulaştı!

Ancak yüksek tutarlı kampanyalardan yararlanmak için otomatik fatura talimatı verilmesi veya kredi kartı harcama sözü tutulması gibi yan koşullar da sürece dahil edilmiş durumda. Uzmanlar, sadece ana rakama değil, bu ek şartların uygulanabilirliğine de dikkat edilmesi gerektiğini vurgulamış durumda.

SSK ve Bağ-Kur emekli promosyonu: Rakamlar 31 bin TL'ye ulaştı!

GÜNCEL EMEKLİ PROMOSYON TUTARLARI

SSK ve Bağ-Kur emekli promosyonu: Rakamlar 31 bin TL'ye ulaştı!

KAMU BANKALARI

SSK ve Bağ-Kur emekli promosyonu: Rakamlar 31 bin TL'ye ulaştı!

HALKBANK

Toplam Kazanım: 12.000 TL

Maaş Aralıklarına Göre:

  • 10.000 - 14.999 TL: 8.000 TL
  • 15.000 - 19.999 TL: 10.000 TL
  • 20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL

Ek Avantaj: Ölüm aylığı alan ve maaşı 10.000 TL altında olanlara 5.000 TL

SSK ve Bağ-Kur emekli promosyonu: Rakamlar 31 bin TL'ye ulaştı!

VAKIFBANK

Toplam Kazanım: 12.000 TL

Maaş Aralıklarına Göre:

  • 10.000 - 15.000 TL: 8.000 TL
  • 15.000 - 20.000 TL: 10.000 TL
  • 20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL
SSK ve Bağ-Kur emekli promosyonu: Rakamlar 31 bin TL'ye ulaştı!

ZİRAAT BANKASI

Toplam Kazanım: 12.000 TL

5.000 - 12.000 TL arası promosyon

Ek Avantajlar: 40.000 TL'ye kadar faizsiz kredi, ücretsiz HGS etiketi, 25.000 TL'ye kadar faizsiz nakit avans

SSK ve Bağ-Kur emekli promosyonu: Rakamlar 31 bin TL'ye ulaştı!

ÖZEL BANKALAR

SSK ve Bağ-Kur emekli promosyonu: Rakamlar 31 bin TL'ye ulaştı!

TEB

Toplam Kazanım: 21.000 TL

Maaş Aralıklarına Göre:

  • 0 - 10.000 TL: 5.000 TL + 9.000 TL ek = 14.000 TL
  • 10.000 - 15.000 TL: 8.000 TL + 9.000 TL ek = 17.000 TL
  • 15.000 - 20.000 TL: 10.000 TL + 9.000 TL ek = 19.000 TL
  • 20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL + 9.000 TL ek = 21.000 TL
SSK ve Bağ-Kur emekli promosyonu: Rakamlar 31 bin TL'ye ulaştı!

GARANTİ BBVA

Toplam Kazanım: 25.000 TL

Nakit Promosyon: 15.000 TL

Ek Bonus: 10.000 TL

SSK ve Bağ-Kur emekli promosyonu: Rakamlar 31 bin TL'ye ulaştı!

DENİZBANK

Toplam Kazanım: 27.000 TL

Maaş Aralıklarına Göre:

  • 0 - 9.999 TL: 5.000 TL
  • 10.000 - 14.999 TL: 8.000 TL
  • 15.000 - 19.999 TL: 10.000 TL
  • 20.000 TL üzeri: 12.000 TL

Ek Ürünlerle Toplam: 27.000 TL

SSK ve Bağ-Kur emekli promosyonu: Rakamlar 31 bin TL'ye ulaştı!

ING BANK

Toplam Kazanım: 28.000 TL

Koşulsuz Nakit: 15.000 TL

Ek Kampanyalarla Toplam: 28.000 TL

SSK ve Bağ-Kur emekli promosyonu: Rakamlar 31 bin TL'ye ulaştı!

YAPI KREDİ

Toplam Kazanım: 30.000 TL

Maaş Aralıklarına Göre:

  • 0 - 9.999 TL: 6.250 TL
  • 10.000 - 14.999 TL: 10.000 TL
  • 15.000 - 19.999 TL: 12.500 TL
  • 20.000 TL üzeri: 15.000 TL

Ek Kampanyalarla Toplam: 30.000 TL

SSK ve Bağ-Kur emekli promosyonu: Rakamlar 31 bin TL'ye ulaştı!

AKBANK

Toplam Kazanım: 30.000 TL

Nakit Promosyon: 15.000 TL

Ek Kampanyalar: 15.000 TL

5 fatura talimatı: 5.000 TL

Davet koduyla müşteri kazandırma: 5.000 TL

Kredi kartı harcamaları: 5.000 TL

SSK ve Bağ-Kur emekli promosyonu: Rakamlar 31 bin TL'ye ulaştı!

QNB FİNANSBANK

Toplam Kazanım: 31.000 TL

Maaş Aralıklarına Göre:

  • 10.000 TL'ye kadar: 8.500 TL
  • 10.000 - 15.000 TL: 13.500 TL
  • 15.000 - 20.000 TL: 16.500 TL
  • 20.000 TL üzeri: 20.000 TL

Ek Kampanyalar:

2 fatura talimatı: 3.000 TL

Kredi kullanımı: 2.500 TL

Ek hesap kullanımı: 2.500 TL

Kredi kartı harcamaları: 3.000 TL

SSK ve Bağ-Kur emekli promosyonu: Rakamlar 31 bin TL'ye ulaştı!

Not: Promosyonlar genellikle 3 yıllık maaş alma taahhüdü karşılığında verilmektedir. Koşullar bankalara göre değişiklik gösterebilir.

SSK ve Bağ-Kur emekli promosyonu: Rakamlar 31 bin TL'ye ulaştı!

2026 MART AYI İTİBARIYLA EN YÜKSEK PROMOSYON TUTARI NE KADAR?

Güncel kampanyalar ve ek ödeme kalemleri birleştirildiğinde, emeklilerin alabileceği toplam tutar 31 bin TL seviyesine kadar çıkmış durumda.

SSK ve Bağ-Kur emekli promosyonu: Rakamlar 31 bin TL'ye ulaştı!

EMEKLİ PROMOSYONU ALABİLMEK İÇİN HANGİ TAAHHÜTLERİN VERİLMESİ GEREKİYOR?

Yurttaşların promosyondan yararlanabilmesi için seçtikleri kurumla 3 yıllık maaş alma taahhüdü imzalaması ve bazı durumlarda fatura talimatı gibi ek ürünleri kullanması gerekiyor.

 

SSK ve Bağ-Kur emekli promosyonu: Rakamlar 31 bin TL'ye ulaştı!

KAMU BANKALARI PROMOSYONUN YANINDA HANGİ AVANTAJLARI SUNUYOR?

Kamu bankaları, nakit promosyon ödemesine ek olarak emekli müşterilerine 40 bin TL'ye kadar faizsiz kredi ve uygun şartlarda nakit avans gibi finansal kolaylıklar sağlıyor.

İlgili Konular: #Emekli #banka promosyon #maaş promosyonu #emekli promosyonları #emeklilik promosyonu