SSK ve Bağ-Kur emeklisi için geri sayım başladı: İşte masadaki 5 farklı zam senaryosu!

Emekli maaşlarına yapılacak zammın netleşmesine artık sayılı günler kaldı. Zam süreci, 5 Ocak’ta açıklanacak altı aylık TÜFE verileriyle tamamlanacak. Bu tarihte SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin alacağı zam kesinleşecek. Hâlihazırda 16 bin 881 TL olan en düşük emekli maaşının hangi seviyeye çıkacağı merak edilirken, ekonomistlerin enflasyon tahminleri zam hesaplamalarını yeniden gündeme taşıdı.

EMEKLİ MAAŞI ZAM ORANI İÇİN YENİ BEKLENTİLER Kasım ayı enflasyon verileriyle birlikte beş aylık zam oranı netleşti. Geriye yalnızca aralık ayı enflasyonu kaldı. Daha önce dört farklı senaryo üzerinde durulurken, Anadolu Ajansı’nın anketine katılan 32 ekonomistin yıl sonu enflasyon tahminleri, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak zam için yeni ipuçları sundu.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, altı aylık enflasyon oranına göre zam alıyor. Temmuz ayında yüzde 15,57 oranında artış alan emekliler için ikinci altı aylık zam oranı, TÜİK tarafından 5 Ocak’ta açıklanacak verilerle belli olacak. Beş aylık enflasyon verilerine göre en düşük emekli maaşına en az yüzde 11,21 oranında zam yapılacağı kesinleşti.

Bu hesaplamaya göre en düşük emekli maaşı 16 bin 881 liradan 18 bin 773 TL’ye yükselecek.

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI İÇİN KONUŞULAN SENARYOLAR Peki SSK ve Bağ-Kur emeklisi konuşulan zam senaryoları neler? İşte emekli maaş zammı için konuşulan 5 zam senaryosu:

BİRİNCİ SENARYO Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan yıl sonu enflasyon hedefini yüzde 31 ile yüzde 33 aralığında açıklamıştı. Bu hedeflere göre yıllık enflasyonun ortalama yüzde 32 olması, altı aylık enflasyonun ise yüzde 13,14 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emeklileri maaşlarına yüzde 13,14 oranında zam alacak. Bu senaryoda en düşük emekli maaşı 16 bin 881 liradan 19 bin 99 TL’ye çıkacak.

İKİNCİ SENARYO Merkez Bankası’nın Aralık Ayı Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre yıllık enflasyonun yüzde 31,17, altı aylık enflasyonun ise yüzde 12,42 olması öngörülüyor. Bu hesaplamaya göre en düşük emekli maaşı 16 bin 881 liradan 18 bin 977 TL’ye yükselecek.

ÜÇÜNCÜ SENARYO Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yıl sonu enflasyonu için yüzde 31 seviyesine işaret etmişti. Bu tahmine göre altı aylık enflasyon yüzde 12,28 olacak. Bu durumda en düşük emekli maaşı 16 bin 881 liradan 18 bin 953 TL’ye çıkacak.

DÖRDÜNCÜ SENARYO Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, gelecek yıl enflasyonun yüzde 20’li rakamlara ulaşacağını vurgulayarak yıl sonu için yüzde 30 seviyesini işaret etti. Bu beklentiye göre altı aylık enflasyon yüzde 11,42 olacak ve en düşük emekli maaşı 16 bin 881 liradan 18 bin 808 TL’ye yükselecek.

BEŞİNCİ SENARYO AA Finans’ın aralık ayı enflasyon beklenti anketine katılan 33 ekonomistin aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 0,96 oldu. Bu beklentiye göre yıllık enflasyonun aralık ayında yüzde 31 seviyesine gerilemesi öngörülüyor. Bu durum, yıllık enflasyonun Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in işaret ettiği seviyelere yakın gerçekleşmesi anlamına geliyor. Buna göre altı aylık enflasyon yüzde 12,28 olacak ve en düşük emekli maaşı 16 bin 881 liradan 18 bin 953 TL’ye çıkacak.