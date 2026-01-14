SSK ve Bağ-Kur emeklisinin gözü bu kararda: 20 bin TL teklifi yarın komisyonda!

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde en düşük emekli maaşına yönelik düzenleme içeren kanun teklifi, Plan ve Bütçe Komisyonu’nun gündemine geliyor. Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kapsamında, en düşük emekli aylığının 20 bin TL’ye yükseltilmesi öngörülüyor. Toplam 13 maddeden oluşan teklifin komisyonda yarın görüşülmesi bekleniyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI DÜZENLEMESİ KOMİSYONDA

En düşük emekli aylığını 20 bin TL'ye çıkaran düzenleme, 15 Ocak Perşembe günü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda ele alınacak. Teklif, aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından netleşen zam oranları doğrultusunda hazırlandı.

OCAK ZAMLARI SONRASI YENİ DÜZENLEME

Ocak 2026 itibarıyla emekli maaşlarına yapılacak artışlar da belli oldu. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için zam oranı yüzde 12,19 olarak uygulanırken, bu artışla birlikte en düşük emekli maaşı 16 bin 881 TL'den 18 bin 939 TL'ye yükseldi. Ancak yaklaşık 5 milyon emeklinin kök aylıklarının bu tutarın altında kalması nedeniyle ek bir yasal düzenleme ihtiyacı doğdu.

KÖK MAAŞLAR İÇİN YASA TEKLİFİ

Kök aylığı düşük olan emeklilerin maaşlarının artırılmasını amaçlayan düzenleme, AKP tarafından geçtiğimiz hafta TBMM’ye sunuldu. Teklif, en düşük emekli maaşının belirlenen seviyeye tamamlanmasını hedefliyor.

AKP’DEN EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI AÇIKLAMASI

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, düzenlemeye ilişkin yaptığı açıklamada en düşük emekli aylığının 20 bin TL olacağını duyurdu. Güler, “SSK ve Bağ-Kur emekli aylıkları enflasyon farkına ilave olarak toplu sözleşme farkıyla birlikte yüzde 12,19, memur emekli sandığı yüzde 18,60 oranında artırılmaktadır. Toplu sözleşme kararında alınan taban aylıkları da 2026 içinde geçerli olacaktır. 16 bin 881 TL olarak ödenen emekli aylığı yüzde 18,48 oranında artırılarak 20 bin TL’ye yükseltildi. 2026 Ocak’tan itibaren 20 bin TL olarak uygulanacaktır” ifadelerini kullandı.

YÜRÜRLÜK TARİHİ BEKLENİYOR

Kanun teklifinin TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilmesi halinde, düzenlemenin Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesi ve en düşük emekli maaşının 2026 Ocak ayından itibaren 20 bin TL olarak uygulanması öngörülüyor.