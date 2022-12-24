Standard and Poor's Global, 2023 için Türkiye not raporunu açıklayacak

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global (Standard and Poor's) 2023 yılında Türkiye için 2 kredi notu inceleme raporu açıklamayı planlıyor.

cumhuriyet.com.tr
24 Aralık 2022 Cumartesi, 07:00
Standard and Poor's Global, 2023 için Türkiye not raporunu açıklayacak
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S&P Global'in açıkladığı "Ülkeler Kredi Derecelendirmesi İnceleme Takvimi"ne göre, 2023 yılının ilk değerlendirmesi 31 Mart'ta yapılacak. S&P Global'in ikinci değerlendirmesini 29 Eylül tarihinde yapmayı programladı.

S&P Global, 30 Eylül tarihinde Türkiye'nin kredi notunu "B+"dan "B"ye indirirken, görünümünü "negatif"ten "durağan"a revize etmişti.


S&P Global Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Kredi Notu

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