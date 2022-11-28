Moody's THY'nin kredi notunu yükseltti

28 Kasım 2022 Pazartesi, 10:13

Moody's Investors Service, Türk Hava Yolları'nın Temel Kredi Değerlendirmesi (BCA) notunu caa1'den b3 seviyesine çıkardı.

Moody's, THY'nin kurumsal aile notunu (CRF) B3 ve temerrüt olasılığı notunu B3-PD olarak teyit ederken, görünümü "durağan" olarak korudu.

Moody's BCA notunun b3'e yükseltilmesinin ve CRF notunun teyit edilmesinin Şirket'in operasyonel değerlerindeki ve nakit akışında 2022'de görülen güçlenmeyi yansıttığını belirtti. Bu durumun kısa vadeli borçta ve toplam borç seviyesinde kayda değer düşüşe, likidite seviyesinde iyileşmeye yol açtığına dikkat çekti.