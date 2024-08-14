Starbucks'ın CEO'su görevinden ayrıldı
İki çeyrektir gelirlerinde düşüş bildiren kahve zinciri Starbucks'ın Üst Yöneticisi (CEO) Laxman Narasimhan görevinden ayrıldı.
Starbucks'tan yapılan açıklamada, Narasimhan'ın CEO'luk ve şirketin yönetim kurulu üyeliği görevlerinden ayrıldığı bildirildi.
Halen Chipotle üst yöneticiliği görevini yürüten Brian Niccol'un Starbucks'a başkan ve CEO olarak atandığı belirtilen açıklamada, Niccol'un 9 Eylül'de yeni görevine başlayacağı kaydedildi.
Açıklamada, Starbucks Mali İşler Direktörü (CFO) Rachel Ruggeri'nin söz konusu tarihe kadar geçici CEO olarak görev yapacağı aktarıldı.
ABD'li kahve zincirinin geliri, ocak-mart döneminde yüzde 2 azalırken, küresel satışları yüzde 4 azalışla 2020 sonundan bu yana ilk düşüşünü kaydetmişti.
Nisan-haziran döneminde ise şirketin geliri yüzde 0,6 azalmış, küresel satışları yüzde 3 gerilemişti.
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