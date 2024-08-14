Starbucks'ın CEO'su görevinden ayrıldı

Yayınlanma: 14.08.2024 - 10:46

Güncelleme: 14.08.2024 - 10:46

Starbucks'tan yapılan açıklamada, Narasimhan'ın CEO'luk ve şirketin yönetim kurulu üyeliği görevlerinden ayrıldığı bildirildi.

Halen Chipotle üst yöneticiliği görevini yürüten Brian Niccol'un Starbucks'a başkan ve CEO olarak atandığı belirtilen açıklamada, Niccol'un 9 Eylül'de yeni görevine başlayacağı kaydedildi.

Açıklamada, Starbucks Mali İşler Direktörü (CFO) Rachel Ruggeri'nin söz konusu tarihe kadar geçici CEO olarak görev yapacağı aktarıldı.

ABD'li kahve zincirinin geliri, ocak-mart döneminde yüzde 2 azalırken, küresel satışları yüzde 4 azalışla 2020 sonundan bu yana ilk düşüşünü kaydetmişti.

Nisan-haziran döneminde ise şirketin geliri yüzde 0,6 azalmış, küresel satışları yüzde 3 gerilemişti.