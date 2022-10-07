Starbucks'ta hatalı zam bilmecesi: Zam iddiaları yalanlandı
Sosyal medyada tartışılan Starbucks kahvelerine zam geldiği yönündeki iddialarla ilgili kafa karışıklığı sona erdi. Starbucks Türkiye Genel Merkezi zam iddialarını reddederken iddialara kaynak olan fiyat tablosundaki zamlı rakamların hatayla yazıldığı, kısa süre içerisinde de düzeltildiği ortaya çıktı.
Sturbucks Türkye'den de bu iddialarla ilgili aydınlatıcı bir açıklama gelmeyince zam iddiası sosyal medyada yayılmaya başladı.
Haberturk.com'un aktardığına göre, yapılan açıklamada zam iddialarının gerçeği yansıtmadığı ve ileriye dönük olarak bir zam planlamasının olmadığı belirtildi.
Teyit.org'un paylaştığı bilgiye göre ise, hatalı zam listesi dün akşam saatlerinde düzeltildi. Yani Starbucks ürünlerine zam gelmedi!
İşte Starbucks'ın güncel fiyat bilgileri:
Filtre kahve: 22 TL
Türk Kahvesi: 21 TL
Americano: 26 TL
Latte: 29 TL
Cappuccino: 29 TL
Caramel Macchiato: 37 TL
Mocha: 39 TL
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