Starbucks'ta hatalı zam bilmecesi: Zam iddiaları yalanlandı

07 Ekim 2022 Cuma, 14:25

Sturbucks Türkye'den de bu iddialarla ilgili aydınlatıcı bir açıklama gelmeyince zam iddiası sosyal medyada yayılmaya başladı.

Haberturk.com'un aktardığına göre, yapılan açıklamada zam iddialarının gerçeği yansıtmadığı ve ileriye dönük olarak bir zam planlamasının olmadığı belirtildi.

Teyit.org'un paylaştığı bilgiye göre ise, hatalı zam listesi dün akşam saatlerinde düzeltildi. Yani Starbucks ürünlerine zam gelmedi!

İşte Starbucks'ın güncel fiyat bilgileri:

Filtre kahve: 22 TL

Türk Kahvesi: 21 TL

Americano: 26 TL

Latte: 29 TL

Cappuccino: 29 TL

Caramel Macchiato: 37 TL

Mocha: 39 TL