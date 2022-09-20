Çay ve kahve su yerine geçer mi?

20 Eylül 2022 Salı, 07:00

Pek çoğumuz gün içerisinden sudan çok çay veya kahve içiyor. Her ne kadar soğuk havalarda sıcacık çay veya kahvemizi yudumlamak güzel olsa da vücudumuz suyu su şeklinde istiyor. Çay ve kahvenin suyun yerine geçmemektedir. Fazla tüketimi ise idrar sökücü özellik gösterip vücuttan sıvı kaybına neden olur. Suyun faydaları nelerdir? Gün içerisinde ne kadar su tüketmeliyiz?

Diyetisyen Rıdvan Arslan konu hakkında açıklamalarda bulundu.

Arslan'ın açıklamaları şöyle:

Çay ve kahveyi suyun yerine koyulmamalıdır. Aşırı kafein tüketimi vücutta huzursuzluk, çarpıntı ve ileri dönemde mide rahatsızlıklarına yol açabilmektedir. Ayrıca kahve ve çayın aşırı tüketimi sizi günün ilerleyen saatlerinde susuz bırakacaktır. Günde 3-4 fincan çay ve kahvenin üzerine çıkmamaya özen gösterin. İçtiğiniz kahve ve çayın yanında mutlaka 1 bardak su tüketmeyi ihmal etmeyin.

Gün içerisine ise kilogram başına en az 30 ml su tüketilmelidir. Yeteri kadar su içip içmediğinizi ise idrar renginizi takip ederek anlayabilirsiniz. İdrar rengi ne kadar koyuysa o kadar susuz kalmışsınız demektir.

SUYUN FAYDALARI

Kan basıncının düzenlenmesinde görevlidir.

Vücuttaki toksit maddelerin atılmasında rol oynar.

Cildin her daim nemli ve parlak durmasını sağlar.

Vücut ısısının korunmasında yardımcıdır.

Emziren annelerde sütün artmasına katkı sağlar.

Sindirim problemlerine iyi gelir. Bağırsakların çalışmasına yardımcıdır.

Zayıflama döneminde fayda sağlar.

Gün içerisinde içilen su ağız kuruluğunu alarak ağız kokusuna engel olur.

Böbreklerdeki toksit maddelerin atılımına yardımcıdır.

Kas kitlesi arttıkça vücudumuz için gerekli olan su miktarı da artar. Özellikle spordan önce, sonra ve spor sırasında yeterli miktarda su tüketimi önemlidir.

Metabolizmanın hızlanmasını sağlar.