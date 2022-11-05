Starbucks'tan beklentilerin üzerinde net kâr
Starbucks cirosunu yüzde 3 artırdı, kâr beklentilerin üzerine çıktı.
Dünyanın en büyük kahve dükkanları zinciri Starbucks, mali yılının dördüncü çeyreğinden cirosunun geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3.3 artarak 8.41 milyar dolara çıkardı. Analistler 8.31 milyar dolar ciro bekliyorlardı.
Net kar ise geçen yılın aynı dönemindeki 1.76 milyar dolara göre yüzde 50.2 azalarak 878.3 milyon dolara indi. Dağıtılabilir hisse başına kar 1.49 dolardan 0.76 dolara geriledi.
Düzeltilmiş hisse başına kar 72 cent olan beklentilerin üzerinde 81 cent olarak gerçekleşti.
Küresel satışlarını yüzde 7 artıran Starbucks, dördüncü çeyrekte 763 yeni kahve dükkanı açarak dükkan saşyısını 35 bin 711'e çıkardı.
Video Haberler
- AKP'nin Hedef 2023 deyip yapamadığı 10 vaat
- Türkiye Yüzyılı mı, Çöküş Yüzyılı mı?
- Yok böyle sokak röportajı! Yurttaşlar birbirine girdi...
- Endemik çiçekler, camda şekil buldu
- Umudunun tükendiği an sıfır otomobil sahibi oldu
- 20. yıldönümünde Türkiye adeta dökülüyor
- Erdoğan hangi 3 isme karşı kaybedecek?
- TÜİK ve ENAG verileri ne söylüyor?
- Boğaziçi Film Festivali’nde neler yaşandı?
- Hırsız çaldığı paranın 50 bin TL’sini geri getirdi
En Çok Okunan Haberler
-
- Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi yaşamını yitirdi
- Türk iş insanı Tahiti'de denize düşüp öldü
- Deniz Baykal'ın evinde 'istifa' toplantısı
- AKP içerisinde 'HDP ziyareti' çatlağı
- Eşlerine uyuşturucu verdiler, tecavüz ettirdiler
- Erdoğan'dan 'pahalılık sürecek' mesajı
- 'Kaçmayı düşündüğünüz sokaktayım'
- 'Yarın daha büyüğü gelebilir'
- Skandalın adresi bu kez valilik!
- Merakla beklenen Çin roketi Dünya'ya düştü