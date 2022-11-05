Starbucks'tan beklentilerin üzerinde net kâr

05 Kasım 2022 Cumartesi, 07:00

Dünyanın en büyük kahve dükkanları zinciri Starbucks, mali yılının dördüncü çeyreğinden cirosunun geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3.3 artarak 8.41 milyar dolara çıkardı. Analistler 8.31 milyar dolar ciro bekliyorlardı.

Net kar ise geçen yılın aynı dönemindeki 1.76 milyar dolara göre yüzde 50.2 azalarak 878.3 milyon dolara indi. Dağıtılabilir hisse başına kar 1.49 dolardan 0.76 dolara geriledi.

Düzeltilmiş hisse başına kar 72 cent olan beklentilerin üzerinde 81 cent olarak gerçekleşti.

Küresel satışlarını yüzde 7 artıran Starbucks, dördüncü çeyrekte 763 yeni kahve dükkanı açarak dükkan saşyısını 35 bin 711'e çıkardı.