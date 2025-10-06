Stellantis'in ABD'ye 10 milyar dolarlık yatırım planı ortaya çıktı!

Fransız-İtalyan-Amerikan otomobil üreticisi Stellantis'in ABD'de yaklaşık 10 milyar dolarlık yatırım planladığı ortaya çıktı. Bloomberg News'un duruma yakın kaynaklara dayandırarak paylaştığı bilgilere göre Stellantis, önümüzdeki haftalarda yılın başlarında ayrılan yatırıma paralel 5 milyar dolarlık yeni yatırımını açıklayabilir.

Raporda, birkaç yıl boyunca yapılacak yeniden açılışlar, işe alımlar ve yeni araç modelleri dahil yatırımların Illinois ve Michigan gibi eyaletlerdeki fabrikalara aktarılabileceği de eklendi.

GÜMRÜK VERGİLERİ ETKİLİ OLDU

Temmuz ayında Stellantis, bu yıl ABD gümrük vergilerinden 1,5 milyar Euro zarar göreceği konusunda uyarıda bulunmuştu, ancak haziran ayında göreve gelen yeni CEO Antonio Filosa, 2024'ün kötü geçmesinin ardından otomobil üreticisini yeniden rayına oturtmaya çalışırken, müşterilerle yeniden bağlantı kurmak için yeni araçların piyasaya sürülmesini taahhüt etmişti.

Filosa eylül ayında yaptığı açıklamada, Stellantis'in Jeep Cherokee ve 8 silindirli RAM kamyonetler dahil olmak üzere bazı modelleri yeniden piyasaya sürdüğünü, çünkü bu modellerin üretimden kaldırılmasının 2024'ten bu yana grubun satışlarındaki düşüşün nedenlerinden biri olduğunu söyledi.

JEEP VE DODGE ODAKTA

Bloomberg raporuna göre, otomobil üreticisi Jeep markasının geçmişteki başarısını geri kazanmaya odaklanmış durumda ve Dodge'a yeni yatırımlar yapmayı düşünüyor. Bu yatırımlar, yeni bir Dodge V8 muscle car ve uzun vadede Chrysler markasının yeniden canlandırılmasıyla sonuçlanabilir.

Stellantis sözcüsü Reuters'a yaptığı açıklamada, “Şirketin strateji güncellemesi ve gelecek yılki Sermaye Piyasaları Günü hazırlıkları kapsamında, CEO tüm gelecekteki yatırımların kapsamlı bir değerlendirmesini yönetiyor. Bu süreç devam ediyor” dedi.

Ohio Cumhuriyetçi Senatörü Bernie Moreno ve otomobil yetkilileri Cuma günü Reuters'a, ABD Başkanı Donald Trump'ın büyük otomobil şirketlerinin karşılaştığı maliyetlerin çoğunu etkili bir şekilde ortadan kaldırabilecek, ABD otomobil üretimi için önemli bir gümrük vergisi indirimi düşündüğünü söyledi.