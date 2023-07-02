Stellantis Türkiye kredilerde dijitale geçiyor

Yayınlanma: 02.07.2023 - 16:48

Güncelleme: 02.07.2023 - 16:50

Stellantis Türkiye, Yapı Kredi ile işbirliğine giderek taşıt kredilerinde tamamen dijital döneme başlıyor.

Şirket açıklamasına göre, Stellantis Grup çatısı altında Peugeot, Citroen, DS ve Opel olmak üzere 4 markanın Türkiye'deki satış, pazarlama, parça ve servisler faaliyetlerini yürüten otomobil üreticisi ve mobilite sağlayıcısı Stellantis Türkiye, satın alma sürecinde de müşterilerine yardımcı olmaya devam ediyor.

Bu kapsamda Yapı Kredi ile gerçekleştirilen işbirliği sayesinde Stellantis Türkiye markaları için taşıt kredilerinde tamamen dijital bir dönem başlıyor.

Finansman arayışında olan müşterileri destekleyecek işbirliğiyle, sektörde diğer rakiplerinden farklılaşan süreçlerle, avantajlı ve hızlı taşıt kredisi imkânı sunuluyor.

FİNANSMAN ÇÖZÜMLERİ

Açıklamada görüşlerine yer verilen Stellantis Türkiye markalarının müşterilerine sunduğu Finansal Çözümlerden Sorumlu Genel Müdürü Uğur Balçık şöyle konuştu:

''Müşterilerimizin farklı ihtiyaçlarına, değişen beklentilerine uygun ve yenilikçi ürünler geliştirerek hayal ettikleri araçlara, ihtiyaçlarına en uygun finansman çözümleri ile yetkili satıcı konforunda ulaşmasını hedefliyoruz.

Yapı Kredi ile yaptığımız işbirliği ile dijitalleşmenin getirdiği fırsatlarla mobil onay başta olmak üzere çeşitli olanaklarla zahmetsiz, formalitesiz ve hızlı bir şekilde kredi süreçlerini tamamlayacağız.''

MOBİL ONAY

Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Serkan Ülgen de Stellantis Türkiye markaları için yaptıkları işbirliği nedeniyle heyecanlı olduklarını belirterek, ''Bankacılık ve otomotiv sektörünün iki önemli oyuncusu olarak başlattığımız bu ortaklıkla tüketici finansmanına yönelik yenilikçi çözümleri, kullanıcılara sunarak sektörde fark yaratmaya devam edeceğiz. Müşterilerimiz, taşıt kredisine ilişkin tüm işlemleri Stellantis Türkiye yetkili satıcılarında tamamlamanın konforunu, devrim niteliğinde bir geliştirme olan mobil onay ile deneyimleyebilecekler'' değerlendirmesinde bulundu.