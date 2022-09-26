Sterlin dolar karşısında rekor seviyede düşüyor
İngiliz Sterlini dolar karşısında erimeye devam ediyor. Sterlin dolar kuru Asya'da 1,0350 ile tarihi düşük seviyeyi gördü.
İngiltere’de yeni Başbakan Liz Truss’un agresif vergi kesintilerini öngören paketinin enflasyonu daha da tetikleyeceği endişesi ve Fed’in sert faiz artış patikasına girmesiyle düşen sterlin haftaya dolar karşısında rekor düşük seviyeyle giriyor.
“DAHA FAZLASI YOLDA”
Maliye Bakanı Kwasi Kwarteng haftasonu, vergi kesintileri planını kastederek “daha fazlası yolda” açıklaması yapmasıyla sterlin Asya’da yüzde 5 civarında değer kaybederek 1,0350 dolar ile rekor düşük seviyeye geriledi.
Sterlin/TL kuru 19.15 seviyesinin altını test ettikten sonra 19.50 seviyesi etrafında denge sağladı.
Kwarteng Cuma günü 45 milyar sterlinlik vergi kesintisi açıklamıştı. Paket, kurumlar vergisinde indirimin yanısıra en zengin kesimden alınan vergilerde ve finansal karlardan alınan vergilerde büyük indirimler öngörüyordu. 1980’lerdeki indirimlerin aksine Kwarteng’in planı büyük oranda borçlanma ile finans edilecek.
Plan bu yönüyle, İngiltere Merkez Bankası’nın enflasyonla faiz artışlarıyla mücadele ettiği ve borçlanma maliyetlerinin arttığı bir dönemde açıklanarak yatırımcıları memnun etmemişti. Saxo Capital Markets Stratejisti Jessica Amir “Sterlinin çöküşü piyasaların İngiltere’nin finansal gücüne olan güvensizliğini gösteriyor. Sterlinin pariteye gerilemesine çok az kaldı ve durum bu noktadan daha da kötüleşeceğe benziyor” yorumunu yaptı.
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