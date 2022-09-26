Son Dakika: Dolar/TL yeni haftaya rekorla başladı!

26 Eylül 2022 Pazartesi, 08:15

TCMB, Eylül ayındaki 100 bp faiz indirimi ardından geçen hafta da 100 bp daha indirime gitmiş ve yüzde 80'e ulaşan enflasyona rağmen ekonomik büyümeye öncelik vereceğine dair bir kez daha net mesaj vermişti.

Yatırımcılar bugün AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği kabine toplantısı takip edilecek.

MİR KULLANIMI SÜRÜYOR

Veri gündeminde eylül ayı reel kesim güven endeksi ve imalat sanayi kapasite kullanım yer alıyor. Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un yeni nesil ihracat desteklerine ilişkin açıklamaları da izlenecek.

Erdoğan'ın cuma günü Rusya ile mutabakatlar, ekonomi genel durum, borsa, yaptırım ve Mir konularını görüştüğü toplantı ardından ilgili konularda bir adım gelip gelmeyeceği de piyasada takip edilecek.

Rus Mir banka kartları, bazı bankaların kullanımlarını askıya almasına rağmen işlemeye devam ediyor. Mir, Türkiye'ye gelen Rus turistler tarafından yaygın olarak kullanılıyor.

Reuters'da cuma günü yayımlanan bir habere göre, kamu bankalarının Rusya'nın Mir ödeme sistemini kullanmaya devam etmesi ancak Batı'ya karşı daha şeffaf olacakları ve sistemin Moskova'ya yönelik yaptırımlarını delmek için kullanılmadığı konusunda güvence sağlamaları bekleniyor.

NATO üyesi olan Türkiye, Moskova ve Kiev arasında bir denge tutturma çabası kapsamında hem Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini eleştirerek Ukrayna'ya silah yardımı yapıyor, hem de Rusya'ya yönelik yaptırımlara karşı çıkarak Rusya ile ticari, turistik ve yatırım ilişkilerini sürdürüyor. Ancak Ukrayna'nın Rus işgaline karşı son haftalardaki askeri başarılarına Moskova'nın seferberlik ile cevap vermesiyle savaşın daha da tırmanacağından endişe duyuluyor.

REZERVLER DÖVİZ PİYASASINDA YÖN BELİRLEYİCİ

Dolar/TL faiz indiriminin hemen ardından 18.44'ye kadar yükseldi. Bankacılar mevcut kur politikasını kamu kontrollü olarak tanımlıyor. TCMB ihracat gelirlerinin rezerve alınması ve ithalat kaynaklı döviz ihtiyaçlarının rezervlerden karşılanması gibi uygulamalarla döviz piyasasında yön belirleyici olarak görev yapıyor.

Küresel hisse senedi piyasaları resesyon endişesi ve AB'de enerji krizi ihtimali ile bir süredir satış baskı altında dolar ise güçlenmeye devam ediyor. Dolar endeksi Mayıs 2002'den bu yana ilk defa 114.58 seviyesini görmesinin ardından 113.73'e geriledi, yine de geçen haftanın kapanışının yüzde 0.52 üzerinde kaldı.

TL Eylül'deki ilk faiz indiriminden beri dolar karşısında yüzde 2.6 değer kaybetti. Kur bu sabah saat 08.47'de 18.44 seviyesindeydi.

Birikimli olarak bakıldığında ise TL, nisan sonundan beri yüzde 19.5, yılbaşından beri yüzde 28.5, son bir yılda ise yüzde 54.5 değer kaybetti. TL geçen yıl da yüzde 40'ın üzerinde değer kaybı yaşamıştı.

TCMB faiz indirimleri ile birlikte önce döviz takiben kredi ve tahvil piyasasında da kendisini daha belirleyici konuma getirmişti. Adımlar kredileri hükümetin istediği alanlara yönlendirmeyi amaçlarken dışarıda kalanlardan sert eleştiriler alıyor.

Politikalarla net ihracat, istihdam, yatırım odaklı kredilere öncelik verilirken bu sayede kalıcı cari fazlaya ulaşılması ve bu dengenin enflasyonda da kalıcı bir düşüş getireceği öngörülüyor.

Erdoğan haftasonu yaptığı bir açıklamada, "Artık büyük liderler bile yükseltmek değil, faizi düşürmenin faydası olduğunu ikrar etmeye başladılar. Öncelikle Rusya. Putin bizzat geçmişte yüksek faizi savunurken şimdi o da faizi düşürmeye başladı ve 8.6'ya kadar indirdi" dedi.