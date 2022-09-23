Sterlin dolar karşısında son 37 yılın en düşük seviyesinde

23 Eylül 2022 Cuma, 15:24

İngiltere’de piyasa aktörleri daha fazla mali teşvik beklentileri nedeniyle İngiltere Merkez Bankası’nın (BOE) hızla artan enflasyonla mücadele hedefine şüpheyle yaklaşırken, tahviller düştü ve sterlin 37 yılın yeni en düşük seviyesine geriledi.

1992'DEN BERİ EN BÜYÜK ARTIŞ GERÇEKLEŞTİ



İngiltere Maliye Bakanı Kwasi Kwarteng’in, hükümetin ekonomiyi vergi indirimi ve harcamalarla canlandırma planlarını ana hatlarıyla paylaşmasından sonra 5 yıllık tahvil getirisi verilerin tutulduğu 1992 yılından beri en büyük artış olan 51 baz puanlık yükselişle yüzde 4,07’ye ulaştı. Sterlin de dolar karşısında yüzde 2’nin üzerinde düşerek 1985’ten beri en düşük seviyesini gördü.

“Tahvil getirilerinin yükselmesi ve sterlinin düşüşü çok endişe verici bir kombinasyon çünkü bu durum piyasaların İngiltere için risk primi olarak fiyatlandığına işaret ediyor” diyen Allianz Global Investors Portföy Yöneticisi Mike Riddell, “Bu İngiltere’nin enflasyonla mücadeledeki güvenilirliğinin tehlikede olduğunun net bir işareti” ifadelerini kullandı.

Öte yandan piyasa aktörleri BOE faiz artışlarına ilişkin pozisyonlarını güçlendirerek politika yapıcıların para politikasını çok daha agresif şekilde sıkılaştırması gerektiğine yatırım yapıyorlar. Buna göre Kwarteng’in konuşması öncesi Kasım ayında 75 baz puan olan faiz artış beklentisi konuşma sonrası yüzde 80 ihtimalle 100 baz puan artırılacağı şeklinde fiyatlanıyor.

Liz Truss hükümeti, 1972’den bu yana İngiltere’nin en radikal vergi indirimi paketini hazırlayarak hem işçi ücretlerine hem de şirketlere uygulanan vergileri azalttı. Ancak stratejistler, artan borç yığınının İngiltere'yi açığını finanse etmek için dış sermaye akışlarına daha bağımlı hale getirmesi nedeniyle, bunun para birimi ve tahviller üzerinde başka bir baskı oluşturmasından endişe ediyorlar.