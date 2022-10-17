Sterlin için kritik gün: Sterlin ne kadar oldu? (17 Ekim 2022)
İngiltere’nin yeni maliye bakanının yaptığı açıklamalar üzerine sterlin bu sabah İngiltere Başbakanı Truss’ın ekonomi paketinde daha fazla geri adım açıklayabileceği beklentisiyle değer kazanıyor.
Sterlinde tüm dikkatler İngiltere Başbakanı Liz Truss'ın türbülans yaratan planlarında atacağı olası geri adımlara çevrildi.
Bu hafta, finansal piyasalar tarafından onay alıp alamayacağı açısından İngiltere Başbakanı Liz Truss için kritik olacak.
Planladığı vergi indirimleri nedeniyle Truss’ın göreve gelmesinden bu yana İngiliz tahvil getirileri uzun yıllardır görülmeyen seviyelere tırmanmıştı.
Finansal piyasalardaki çalkantı sebebiyle Truss, cuma günü kurumlar vergisi artışını askıya almaktan vazgeçtiklerini açıklamak durumunda kalmıştı. Truss ayrıca piyasalar tarafından şiddetli bir tepki ile karşılanan mini bütçeyi sunan ve 65 milyar sterlinlik acil tahvil alım programını sonlandıracağını duyuran İngiltere Merkez Bankası’nın (BOE) olası piyasa sarsıntısından sorumlu olacağını söyleyen Kwasi Kwarteng’in de görevden ayrılmasını talep etmişti.
STERLİN NE KADAR OLDU?
Truss’ın göreve gelmesinden bu yana sterlin zayıflarken alış 20.77 civarında. Satış ise 20.87 bandında işlem görüyor.
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