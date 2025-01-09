Los Angeles orman yangınlarının ekonomik kaybı büyüyor: 50 milyar doları aştı!

Yayınlanma: 09.01.2025 - 11:47

Güncelleme: 09.01.2025 - 11:47

ABD'li hava tahmincisi AccuWeather, Kaliforniya'daki Los Angeles orman yangınlarının yol açtığı ekonomik kaybın 50 milyar doları geçtiğini açıkladı. Yangın, tarihin en kötü orman yangınlarından biri olarak kaydedilirken, tahmini hasar 52 milyar ila 57 milyar dolar arasında değişiyor. Bu kaybın daha da artabileceği, yangının yoğun nüfuslu bölgelere sıçraması halinde öngörülüyor.

CAN VE MAL KAYIPLARI ARTIYOR

Yangın salı günü Los Angeles'ta şiddetli şekilde başladı ve en az beş kişinin ölümüne, yüzlerce binanın tahrip olmasına neden oldu. Şiddetli rüzgarlar, yangın söndürme operasyonlarını zorlaştırırken, yangın söndürme kaynakları ve su kaynakları üzerinde büyük baskı oluşturdu.

KALİFORNİYA TARİHİNİN EN BÜYÜK ORMAN YANGINI

AccuWeather Baş Meteoroloji Uzmanı Jonathan Porter, yangının daha fazla yapıyı tahrip etmesi durumunda, bu felaketin modern Kaliforniya tarihinin en büyük orman yangınına dönüşebileceğini belirtti.

SİGORTA VE YENİDEN İNŞA KAYIPLARI

Öte yandan, aracı kurum J.P. Morgan, sigortalı kayıpların 10 milyar dolar civarında olabileceğini tahmin etti. Bu kayıpların büyük kısmının ev sahiplerinin teminatlarından kaynaklanacağı ifade edilirken, ticari kayıpların ise daha düşük olması bekleniyor.

Mülkiyet danışmanı CoreLogic, yangın bölgesinde yeniden inşa edilmesi gereken 456 binden fazla ev bulunduğunu ve bu evlerin toplam yeniden inşa değerinin yaklaşık 300 milyar dolar olduğunu açıkladı.