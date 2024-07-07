Strateji ve Bütçe Başkanlığı, son artışların ardından yeni maaş ve aylıkları yayımladı

Yayınlanma: 07.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 07.07.2024 - 04:00

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, haziran ayı enflasyonunun açıklanması sonrası bazı ücret ve aylıklarda yapılan artışlarla ilgili son durumu paylaşırken ortaya çıkan tablo yoksulluğun fotoğrafını da ortaya koydu.

Buna göre en düşük emekli aylıkları hem asgari ücretin hem açlık sınırının altında kaldı. Halen net asgari ücret 17 bin 2 lira, açlık sınırı da Türk-İş’in verisine göre 18 bin 978 lira.

Yayımlanan tabloya göre AKP’nin iktidara geldiği 2002’de en düşük işçi emekli aylığı 257 lira ile 184.3 lira olarak uygulanan asgari ücretin üzerindeydi. Temmuz 2024 itibarıyla en düşük işçi emekli aylığı 13 bin 634 lira oldu. Böylece bu ücret, hem asgari ücret hem açlık sınırının altında kaldı.

Bugün en düşük Bağ-Kur tarım emekli aylığı yine 10 bin lirada kaldı. En düşük Bağ-Kur esnaf emekli aylığı 12 bin 333 lira oldu. Hem en düşük Bağ-Kur tarım hem en düşük BağKur esnaf emekli aylıkları da asgari ücret ile açlık sınırının altında.

En düşük memur emekli aylığı 2002’de 376.5 lira ile asgari ücretin üzerindeydi. Bugün ise en düşük memur emekli aylığı 14 bin 821 lira. Asgari ücretin de açlık sınırının da altında.

Yine temmuz itibarıyla 18 bin 428 lira olan ortalama memur emekli aylığı bile bugün açlık sınırının altında kalmış durumda.

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