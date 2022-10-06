Stratejistler doların tahtından inmeyeceğini öngörüyor

06 Ekim 2022 Perşembe, 10:06

Reuters tarafından döviz piyasası stratejistleri arasında yapılan anket, bu yıl yüzde 16 yükselen ve son 50 yılın en iyi performansını gösteren Dolar Endeksi'nin henüz dönüş noktasına gelmediğini ifade ettiler.

Ankete katılan 55 stratejistin 47'si, yüzde 85'i, ABD dolarının kur sepeti karşısında henüz dönüş noktasına gelmediğini belirtirken, bu noktaya gelecek 3 ayda gelineceğini düşünenlerin sayısı 17. 6 ayda ulaşılacağına inananların sayısı 25 oldu. Geri kalan 4 stratejist ise o seviyeye ulaşılmasının bir yıl veya daha uzun sürebileceğini ifade ettiler.

Katılımcılar. bu yıl ABD doları karşısında yüzde 12 değer kaybeden euronun en azında gelecek 6 ayda bu seviyede kalmaya devam edeceğini öngördüler. Gelecek 1 yılda ise paritenin 0,99 civarından 1,03'e toparlanması bekleniyor.

Stratejsitlerin ABD doları/Japon yeni paritesi için gelecek 3. 6 ve 12 aya yönelik beklentileri 144.0, 140.5 ve 135.0 oldu.