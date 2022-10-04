Son Dakika: Dolar/TL'de bir zirve daha!

04 Ekim 2022 Salı, 12:28

ylül ayında tüketici fiyatları yüzde 83.45 ile 1998'den beri en yükseğe ulaşırken, piyasada genel beklenti yeni bir kur şoku olmaması halinde kasımda yüzde 90 ya da bu seviyenin sınırlı altında TÜFE'nin zirve yapacağı yönünde. Sert yukarı revizyonların yavaşladığı yıl sonu beklentileri ise artık yüzde 70-75 bandında yataylaştı.

İstanbul enflasyonu ile farkın 24 puan ile tarihi zirveye ulaşmasyıla TÜFE'de sokaktaki gerçekleşmeleri yansıtmadığı gerekçesi ile ölçüm kalitesine ilişkin soru işaretleri de devam ediyor.

GOLDMAN SACHS' IN FAİZ BEKLENTİSİ

Goldman Sachs da TCMB'nin faizleri düşürmeye devam edeceğini bekliyor ve yıl sonuna kadar her ay 100 baz puan faiz indirimi öngörüyor.

Hükümet düşük faiz ile ihracat odaklı üretimi, yatırımı destekleyen bir ekonomi programı uygulayarak kronik cari açığı fazlaya çevirerek enflasyon ile mücadele etmeyi hedefliyor.

Büyük bölümü baz etkisinin de katkısıyla yaşanacak enflasyon düşüşü önümüzdeki yılın ilk aylarında da devam edecek. Ancak ekonomistlere göre düşüşün ne kadar kalıcı olacağı ise TL'de yeni bir değer kaybı olmamasına bağlı.

TCMB son iki ayda politika faizini 200 baz puan indirirken, ilk indiriminden beri TL dolar karşısında yüzde 3.2 değer kaybetti.

DOLARDA YENİ ZİRVE

Dolarda yeni zirve 18.61 oldu. Dolar/TL'de günün en düşük seviyesi 18.4824 olarak kaydedildi. Kısa süreli 18.6115'i gören parite yükselişin ardından 18.58'e kadar geriledi.