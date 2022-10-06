TL'de değer kaybı sürüyor: Dolar ne kadar oldu (6 Ekim 2022)

06 Ekim 2022 Perşembe, 09:38

Merkez Bankası'nın (TCMB) yıl bitmeden faizi tek haneye çekmesi beklentisi genele yayıldı. Piyasada, yaklaşan kış döneminde yüksek enerji ithalat maliyetlerinin döviz dengesini bozup bozmayacağı endişeleri devam ediyor.

DÖVİZ DENGESİNE İLİŞKİN ENDİŞELER SÜRÜYOR



Yüksek enerji fiyatları hükümetin kendi programındaki cari fazla hedefini en az üç yıl ötelemesine neden olurken, piyasalarda daha kısa vadede de döviz dengesine ilişkin endişeler devam ediyor.

Türkiye'nin petrol ve doğalgazı da içeren enerji ithalatı eylül ayında geçen yıla göre yüzde 115 artışla tarihi rekor olan 9.56 milyar dolara yükseldi.

Hükümet düşük faiz ile ihracat odaklı üretimi, yatırımı destekleyen bir ekonomi programı uygulayarak kronik cari açığı fazlaya çevirerek enflasyon ile mücadele etmeyi hedefliyor.

Bugün iç veri gündeminde TCMB'nin haftalık para banka rezerv istatistikleri takip edilecek.

ENFLASYON 1998'DEN BERİ EN YÜKSEĞE ULAŞTI

Enflasyon eylül ayında yüzde 83.45 ile 1998'den beri en yükseğe ulaşırken, genel beklenti yeni bir kur şoku olmaması halinde Kasım'da yüzde 90 ya da bu seviyenin sınırlı altında TÜFE'nin zirve yapacağı yönünde. Sert yukarı revizyonların yavaşladığı yıl sonu beklentileri ise artık yüzde 70-75 bandında yataylaştı.

Büyük bölümü baz etkisinin de katkısıyla yaşanacak enflasyon düşüşü önümüzdeki yılın ilk aylarında da devam edecek. Ancak ekonomistlere göre düşüşün ne kadar kalıcı olacağı ise TL'de yeni bir değer kaybı olmamasına bağlı.

Piyasada Hazine'nin 3 yıl vadeli dolar cinsi sukuk borçlanmasının sonuçlarını da takip ediyor. Hazine eylül ayı sonunda anapara ödemesi 2.5 milyar dolar olan eurobond itfasını gerçekleştirmiş, piyasalar bu ödeme öncesinde bir borçlanma yapılıp yapılmayacağını izlemişti. İtfadan yaklaşık bir hafta sonra gelen ihraçta ilk getiri beklentisi yüzde 10 civarı olarak açıklandı.

TCMB son iki ayda politika faizini 200 baz puan indirirken, ilk indiriminden beri TL dolar karşısında yüzde 3.5 değer kaybetti. Dolar/TL bu sabah saat 08.51'de 18.57/18.57 seviyesindeydi.

Birikimli olarak bakıldığında ise TL, nisan sonundan beri yüzde 20.1, yılbaşından beri yüzde 29.1, son bir yılda ise yüzde 54.9 değer kaybetti. TL geçen yıl da yüzde 40'ın üzerinde değer kaybı yaşamıştı.

TL'deki birikimli kayıplar ve yüksek enflasyon hanehalkını zorlarken, önümüzdeki yıl gerçekleşecek seçimlere etkisi açısından da piyasalarda takip ediliyor. Hükümet seçim öncesi dar gelirliler başta olmak üzere enflasyonun etkilerini azaltmak için bütçeyi daha belirgin şekilde kullanıyor. Seçim yaklaştıkta bu trendin güçlenerek devam etmesi öngörülüyor.