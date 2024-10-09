Sudan'dan 500 ton at, eşek ve domuz eti ithalatına gümrük indirimi!

Yayınlanma: 09.10.2024 - 16:42

Güncelleme: 09.10.2024 - 16:59

Türkiye Cumhuriyeti ve Sudan Cumhuriyeti Arasında Ticaret ve Ekonomik Ortaklık Anlaşması kapsamında Cumhurbaşkanına doğrudan yetki verilmesine ilişkin kanun teklifi Dışişleri Komisyonu'nda kabul edildi.

İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökçe'nin X hesabından duyurduğu bilgilere göre; anlaşma kapsamında Türkiye Sudan'dan yapılacak 500 ton at, eşek veya 500 ton domuz eti ithalatında vergi almayacak.

Anlaşma kapsamında yüzde 100 gümrük indirimi getirilen diğer ürünlerden bazıları şunlar:

Maymun, kobay faresi, su kaplumbağası, balina eti, dikburun köpekbalığı gibi egzotik hayvanlar veya ürünleri,

Levrek, çipura, dil balığı, kalkan, sinağrit, mezgit, uskumru, ton balığı, palamut gibi balıklar,

Konyak, Grappa, Rom, Uzo, Rakı, Tekila gibi alkollü içecekler,

Patates, soğan, domates, sarımsak, lahana, marul, bal, havuç gibi sebzeler,

Pirinç, buğday, arpa, yulaf, mısır, çavdar gibi ürünleri,

Canlı küçükbaş ve büyükbaş hayvanlar,

Peynir ve tereyağı gibi süt ürünleri.

''ÜRETİCİMİZ KAYBEDİYOR''

Gökçe yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

''Türkiye'de tarımsal destekler yetersizken, çiftçilerimiz üretim yapmakta zorlanıp maliyetler altında ezilirken, yerel yönetimler çiftçimizi desteklemek için canla başla çalışırken tarımsal üretimimizi derinden etkileyecek bu anlaşmayı hayret ve şaşkınlıkla karşılıyorum.

At, eşek ve domuz eti ithalatına kadar ulaşan, sayfalarca süren gümrük indirimleri ile Sudan çiftçisi ve üreticisi kazanırken ne yazık ki bizim çiftçilerimiz ve üreticimiz kaybediyor.

TBMM'nin bu teklifi reddetmesini, kendi çiftçimizi ve üreticimizi destekleyecek uygulamaların hayata geçmesini diliyoruz.''