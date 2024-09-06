Sürdürülebilir gelecek platformu COP29 yolculuğunu başlattı: 'Daha kıymetli bir oluşum yok!'

Yayınlanma: 06.09.2024 - 18:18

Güncelleme: 06.09.2024 - 18:22

Trendyol katkılarıyla, Green Zone’da katılımcılarla buluşacak olan Sürdürülebilir Gelecek Platformu; iklim iletişimine değer katan, sürdürülebilir vizyonu benimseyen seçkin ve sorumlu markalar, STK’lar ve liderlerle COP29 öncesinde bir araya geldi ve COP29’a dair tespitlerini, çözümlerini ve vizyonunu içeren sunumlar gerçekleştirdi.

Tarım, iklim, insan temalarında iletişim stratejileri sunan, sektörlerin ticari gelişimine katkı sağlayan etkinlikler ve projeler ile profesyoneller için yeni bağlantılar ve network’lerini geliştirmeleri için platformlar oluşturan uluslararası bir kuruluş olan Agriconnect Türkiye bünyesinde hayata geçen Sürdürülebilir Gelecek Platformu, sektör liderleri ve toplum üyelerini bir araya getirerek sürdürülebilir bir gelecek için ortak hedefler doğrultusunda çalışmalar yapılmasını sağlıyor ve değerli komisyon üyeleri ile ortak çalışmalar ortaya koyuyor.

Ülkelerin siyasi ve politik yaklaşımlarının dışında görüşlerin yansıtılması ve tartışılabilmesi, farklı yaklaşım ve önerilerin temsil düzeyinde seslendirilmesini sağlayan bir platform olduklarının altını çizen, Türk Devletlerinden Londra’ya uzanan geniş bir ağa sahip olan Agriconnect Türkiye CMO’su Havva Olçum, Azerbaycan, Bakü ev sahipliğinde, 11-24 Kasım 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek COP29 kapsamında yer alarak müzakereleri takip edeceklerini, sahip oldukları pavilyonda paneller ve etkinlikler düzenleyeceklerini belirtti. Agriconnect Türkiye olarak Sürdürülebilir Gelecek Platformu ile “iklim” konusuna dikkat çekmenin öncelikli amaçları olduğunu belirten Olçum; markalar, akademi, STK temsilcileri, iklim elçileri ve sektör temsilcilerini COP29'daki The Green Zone alanında, Trendyol’un ana sponsor olarak yer aldığı Sürdürülebilir Gelecek Pavilyonu’nda bir araya getireceklerini dile getirdi.

Küresel bağlamda iklim değişikliğine karşı ortak önlem alınabilmesi ve bu önlemlerin konuşulması için en doğru zamanda olunduğundan bahseden Havva Olçum; “Sürdürülebilir Gelecek Platformu olarak üç yılı aşkın süredir bu hedef ve amaçlar doğrultusunda etkinlikler ve zirveler gerçekleştiriyoruz. Bu konunun her geçen gün daha önemli olacağının altını çiziyor ve iklim iletişiminin önemini vurguluyoruz. Türkiye ve Azerbaycan'ın alanında öncü isimleri tarafından oluşturduğumuz Sürdürülebilir Gelecek Danışma Kurulumuz ile yıl boyu sürecek etkinlikler ve konferanslar gerçekleştirecek ve hazırlanan raporları kamuoyu ile paylaşacağız” dedi.

Sürdürülebilirlik konusunda kıymetli çalışmalar yapan, bu çalışmalarını sorunları ve çözüm önerilerini sunabilecekleri en doğru ve uluslararası platformda paylaşabilmeleri için markalara uygun platformu sunduklarını belirten Olçum, “11 gün boyunca 11 Ana Temada -Tarım, Su, Gıda, Enerji, Moda, Teknoloji, Finans, Şehir&Mobilite, Turizm & Ulaşım ve Sağlık- özel sektör temsilcileri, uzman konuşmacılar ve STK'ların da aralarında bulunduğu paydaşlarımız ile beraber sürdürülebilirlik konusunu kamuoyunun dikkatine sunacağız. Trendyol, ana sponsorluğumuzu üstlenerek bu yolculukta baştan sona bizimle birlikte yürüyor. Su tema sponsorluğunu üstlenen ARC Water Energy ile SU temasında önemli konular ve içerikler için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Effect Burson İletişim Partnerliği ve İyi Gelecek Stratejik İş Birliğiyle, Goodspaces ev sahipliğinde gerçekleştirdiğimiz bu buluşma ile COP29 öncesinde, COP29’a dair tespitlerimizi, çözümlerimizi ve vizyonumuzu paylaşmış olmaktan mutluyuz” diye ekledi.

'HEDEFİMİZ BİRLİKTE DÖNÜŞÜM'

Sürdürülebilir Gelecek Platformu COP29 yolculuğunda ana sponsor olarak yer alan Trendyol Grubu Kurumsal İletişim Direktörü İrem Poyraz, “Trendyol olarak sürdürülebilir bir geleceğe ancak birlikte atılacak adımlarla ulaşılabileceğine” inandıklarının altını çizdi. Poyraz sözlerine şöyle devam etti:

“Bu nedenle, geniş ekosistemimizde ‘Birlikte Dönüşüm’ hedefimizi ortaya koyuyor ve bu dönüşüm yolculuğunu herkes için hızlandırmaya çalışıyoruz. COP29 yolculuğu da bizim için bu ‘Birlikte Dönüşme’ hedefine hizmet ediyor. COP29’un Azerbaycan ayağındaki çalışmalarımızı da geçtiğimiz günlerde Bakü’de COP29 Başkanlığı ve Birleşmiş Milletler iş birliği ile düzenlediğimiz geniş katılımlı çalıştayla yaptık. Bugünkü paydaş buluşmamızla da Türkiye’deki çalışmalarımızı başlatmış oluyoruz. COP29’da Sürdürülebilirlik bakış açımızı, attığımız adımları, hedeflerimizi, projelerimizi ve tüm ekosistemimizde dönüşümü hızlandıran çalışmalarımızı katılımcılara aktaracağız.”

'GELECEĞİMİZ İÇİN DAHA KIYMETLİ BİR OLUŞUM YOK'

İklim krizinin yıkıcı etkilerini her geçen gün artarak yaşadığımız bir dönem içerisinde olduğumuza dikkat çeken İyi Gelecek Sürdürülebilirlik Danışmanlık Kurucusu ve Sürdürülebilir Gelecek Platformu Danışma Kurulu Üyesi Aslı Pasinli; “Birleşmiş Milletler çatısı altında ülkelerin bir araya gelerek taahhütlerde bulunması ve önceki taahhütlerini gözden geçirmesi geleceğimiz için hayati bir önem taşıyor. İklim krizi ile mücadelede hükümetler arası bu büyük ve kapsayıcı toplantıyı takip etmeye özel sektörü, sivil toplumu ve diğer tüm paydaşları davet ediyoruz. Gelin, katkı verin, ilham verin, fikir alışverişinde bulunarak tartışmalara katılın. Zira, geleceğimiz için bundan daha kıymetli bir oluşum yok” yorumunda bulundu.

'AZERBAYCAN COP29 İÇİN HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRÜYOR'

COP29’un tüm taraflar ve Azerbaycan için öneminin altını çizen Azerbaycan KOBSKA - Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler ve Dernekleri Birliği Başkanı ve Sürdürülebilir Gelecek Platformu Danışma Kurulu Üyesi Nigar Alasgarova, bu yılın Azerbaycan’da ‘Yeşil Bir Dünya için Dayanışma Yılı’ olarak ilan edildiğini ve COP29’a ev sahipliği yapacakları için çok heyecanla hazırlıkların devam ettiğini belirtti. Alasgarova; özellikle Bakü ev sahipliği için COP29’a katılan misafirlerimiz için temsil ettiği derneğinin tüm üyelerinin gayretiyle seferber olacaklarını, platformun çalışmalarını da Bakü’de anlık olarak kamuoyuyla paylaşacaklarını aktardı.

'AMACIMIZ BU KONUDA YAPILAN ÇALIŞMALARI DÜNYAYA TANITMAK'

1992 yılında kabul edilen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi kapsamında taraf ülkelerin her senenin sonunda toplanıp bu alanda neler yapıldığını ve neler yapılması gerektiğini görüştükleri Taraflar Konferansı – COP’un 29’uncu edisyonunun bu yıl kardeş ülke Azerbaycan’ın başkenti Bakü ev sahipliğinde 11-24 Kasım 2024 tarihlerinde gerçekleştirileceğinin altını çizen Sürdürülebilir Gelecek Platformu Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Kurnaz; “Senelerdir bu toplantılara gerek devlet gerek iş dünyası ve sivil toplum olarak katılım göstermemize rağmen çoğunlukla önemli bir verim alamadığımız söylenebilir. Bu sorunu çözmek amacıyla yola koyulan Sürdürülebilir Gelecek Platformu bu sene COP29'da hepimizi buluşturacak bir pavilyon almayı başardı. Bu pavilyonda amaç resmi ülke pavilyonu ile kısıtlı kalmadan iş dünyasının ve sivil toplumun iklim değişikliği alanında yaptıklarını tüm dünya ile paylaşmanın yanı sıra tüm bu bilgilerin ilgilenen tüm paydaşlara tüm sene boyunca ulaştırılmasını sağlayacak bir sistem oluşturmaktır. Sürdürülebilir Gelecek Platformu bu çabasına 2024 yılı boyunca Türkiye ve Azerbaycan'da düzenlediği toplantı ve konferanslarla başlamıştır ve COP29’un ardından bir sonraki COP'a kadar da bu çalışmayı sürdürecektir. Amaç hem ülkemizde iklim değişikliği konusunun görünürlüğünü artırmak hem de ülkemizde bu konuda yapılan çalışmaları dünyaya tanıtmaktır. Bu yolculukta herkesi birlikte yürümeye davet ediyoruz” dedi.