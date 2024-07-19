Sürdürülebilirlik alanındaki yedi startup 'Sustainability Innovation Challenge DemoDay'de buluştu

Yayınlanma: 19.07.2024 - 12:31

Güncelleme: 19.07.2024 - 12:31

Otokoç Otomotiv'den yapılan açıklamaya göre, Koç Holding, Koç Topluluğu şirketleri ve Türkiye'nin önde gelen bazı şirketlerinin yenilik ve sürdürülebilirlik liderlerinin katıldığı DemoDay'de, Novocycle, Blueit, Apollo, Mobix, iCarbon, Turkishe ve Climateware girişimlerinin Otokoç Otomotiv'e özel hazırladıkları değer önerisi ve işbirliği modelleri sunuldu.

DemoDay'de 'Su Yönetimi', 'Karbon Yönetimi', 'Batarya İleri Dönüşüm Çözümleri', 'Enerji Yönetimi ve Fırsat Eşitliği' gibi alanlara değinildi.

Startuplar, DemoDay'de yer almak için teknolojik yetkinlikleri, odak alanları ve Otokoç Otomotiv ile uyumları gibi önemli kriterler çerçevesinde değerlendirildi.

ÇEVRE VE DÜNYA

Açıklamada etkinlikteki konuşmasına yer verilen Otokoç Otomotiv lideri İnan Ekici; insanı, toplumu, çevreyi ve dünyayı önemseyen bir şirket bakış açısıyla sürdürülebilirliği ana işleri olarak konumlandırdıklarını belirtti.

Diğer alanlarda olduğu gibi sürdürülebilirlik odağında startuplarla işbirliği gerçekleştirmeyi ve demo çalışmaları yapmayı son derece önemsediklerini vurgulayan Ekinci, şunları kaydetti:

''DemoDay'de sürdürülebilirlik sadece temamız olmakla sınırlı kalmadı, tüm etkinliğin uçtan uca sürdürülebilir olmasına özen gösterdik. Ekosistemde yer alan, sürdürülebilirliği ortak hedef olarak benimseyen birçok önemli paydaşla bir araya gelmek bizim için son derece değerli. Otokoç Otomotiv olarak sürdürülebilirlik odaklı çalışmalarımıza bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kararlılıkla devam edeceğiz.''

ÖNCÜ KONUM HEDEFİ

Sürdürülebilir Mobilite İnisiyatifi Derneği Kurucusu Hakan Doğu da sürdürülebilir mobilite konusundaki gelecek eğilimleri anlattı.

DemoDay'de yaptıkları sunumlar ile başarılı olan startuplar, Otokoç Otomotiv ve Koç Topluluğu şirketleriyle doğrudan işbirliği gerçekleştirme, kavram kanıtı yapma (PoC) ve potansiyel yatırım fırsatlarına erişim elde etme şansına sahip olacak.

Otokoç Otomotiv, ''Sustainability Innovation Challenge'' ile birlikte dünya genelindeki mobilite hizmet sağlayıcıları arasında öncü bir konuma yükselmeyi hedefliyor.