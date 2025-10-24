Süre kısaldı, kuyruklar uzadı: Fiyatlarda yüzde 30 artış görüldü!

Türkiye genelinde 15 Kasım’da başlayacak kış lastiği uygulaması öncesi lastikçilerde yoğunluk artıyor. Araç sahipleri, sürenin yaklaşmasıyla lastik değişimi için servisleri tercih ediyor. Ancak piyasadaki fiyat artışı, yeni şikayetleri de beraberinde getirdi.

FİYATLAR YÜZDE 30 ARTTI

Ticari araçlarda zorunlu, binek araçlarda isteğe bağlı olarak uygulanacak kış lastiği dönemi 15 Nisan’a kadar sürecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı düzenlemesine göre, şehirler arası yollarda yolcu ve yük taşıyan araçlarda kış lastiği bulundurmak zorunlu olacak. Hava sıcaklığının 7 derecenin altına düştüğü bölgelerde ise özel araç sürücülerine kış lastiği kullanmaları tavsiye ediliyor.

ESKİ LASTİKLER ZAMLI FİYATA SATILIYOR

Tüketici derneklerine ulaşan şikayetlerde, eski lastiklerin 2025 fiyatlarıyla satışa sunulduğu ortaya çıktı. 2020 üretimi lastiklerin yüzde 30'a varan zamlı fiyatlarla piyasaya sürülmesi tüketici tepkisine yol açtı.

KÜRSÜCE TAKMAYANA CEZA VAR

Kış lastiği zorunluluğuna uymayan ticari araç sahipleri 5 bin 856 lira para cezası ile karşılaşacak. Denetimler 15 Kasım itibarıyla şehirler arası yollarda sıkı şekilde yürütülecek.