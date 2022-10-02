Sürgün itirazına sürgünle yanıt

02 Ekim 2022 Pazar, 15:23

PTT, bu defa da Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu’na (KESK) bağlı Haber-Sen üyelerine uygulanan baskılarla gündeme geldi. Daha önce sürgün edilen arkadaşlarının önceki görev yerlerine dönmesi için basın açıklamaları yapan sendika üyeleri de sürgün edildi. 27 emekçinin görev yerleri farklı illere ya da çalıştıkları il içinde kilometrelerce uzağa taşındı.

ANKARA’DAN HAKKARİ’YE

Müdür, işyeri temsilci, şube denetleyicisi gibi görevlerde bulunan isimler, bulundukları yerlerden uzak illere gönderildi. Ankara’da Genel Merkez Denetleme Kurulu üyesinin görev yeri Hakkari olarak değiştirildi. Görev yeri değişikleriyle İstanbul’dan Erzurum’a, Trabzon’dan Bitlis’e, İzmir’den Mardin’e gitmek zorunda kalan sendika üyeleri bulunuyor.

‘BİRÇOK ARKADAŞIMIZ DARP EDİLDİ’

Haber-Sen Genel Sekreteri sürgünlere ilişkin şu ifadeleri kullandı: “Daha önce sendikal ayrımcılık ve taraflı bir soruşturma yapan kontrolör tarafından sendikamız yöneticileri çeşitli illere sürgün edilmişti. Bu süreçte öncelikle PTT yönetimi ile görüşme yaparak bu haksızlığın giderilmesini istedik. Sonuç alınamayınca, sürgünlerin olduğu İstanbul ve Batman’dan, güzergahtaki PTT işyerleri önünde açıklamalar yaparak Ankara’ya yürüyüş gerçekleştirdik. Ankara’da PTT Genel Müdürlüğü önünde yapmak istediğiniz basın açıklamasına polis izin vermedi yaşanan arbedede bir çok arkadaşımız darp edildi ve ulus meydanında yapabildik.”

‘PTT TARİHİNDE GÖRÜLMEMİŞ SÜRGÜN’

PTT Genel Müdürlüğü önünde yapmak istedikleri eylem engellendikten sonra aynı hafta içinde Memur-Sen’e bağlı Birlik Haber-Sen’in basın açıklaması gerçekleştirebildiğine değinen Damatoğlu “Polis sarı sendikanın eylemine izin verdi. Basın açıklaması ise hak arama değil, sendikamızı karalayan ve sataşan ifadelerdi. Bundan sonra da, geçen perşembe ve cuma günü PTT tarihinde görülmemiş duyulmamış bir biçimde sürgün furyası yaşandı. Müdür, şef, baş dağıtıcı ünvanlı sendika üyemiz onlarca PTT emekçisi yaşadıkları illerden binlerce kilometre uzak illere kendi istekleri dışında atandılar. Duyumlarımıza göre de bu sürgünlerin önümüzde ki hafta da devam edeceği yönündedir” diye konuştu.

‘SORUMLULAR HAKKINDA YASAL İŞLEM BAŞLATACAĞIZ’

Damatoğlu son olarak şunları söyledi: “Görevleri ile alakalı hiç bir kusurları olmayan üyelerimiz, hukuki bir dayanağı olmayan, ‘hizmet gereği’ veya yeni göreve başlayanlar için geçerli olan, ‘yönetmeliğin 17. maddesi gereği’, kanunen geçerliliği olmayan nedenlerle ailelerinden ayrı düşürüldü. İnsanların hayatlarını parçalıyorlar. Bu arkadaşlarımızın hepsi mahkeme kararları ile dönecektir. Daha önce de çok yaşadık bu usulsüz durumları ve mahkemelerde kazanarak geri döndük. Bunu bildikleri halde ısrarla bu yanlıştan dönmüyorlar. Böylece de mahkeme harçları, avukatlık ücretleri ve sürgün edilenlerin iş kaybı gibi nedenlerle de açık olarak kamu zararına da neden olmaktadırlar. Haber-Sen olarak bu usulsüz sürgünlerimizi durdurana kadar mücadelemizi ulusal ve uluslararası tüm mecralarda büyüterek devam edeceğiz. Sorumlular hakkında da yasal işlemleri başlatacağız.”