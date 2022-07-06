Haber-Sen’den TRT’ye eleştiri: Gelirler arpalık değildir

06 Temmuz 2022 Çarşamba, 04:00

KESK’e bağlı Haber-Sen, TRT ile ilgili açıklama yaptı. Haber-Sen yazılı açıklamasında, “halkı doğru bilgilendiren, tüm siyasi yapılara eşit mesafede duran ve ülkenin kültürel hafızası olma görevini halkın memurları ile gerçekleştiren” TRT istediklerini vurguladı. TRT yönetiminin TBMM KİT Komisyonu’nda milletvekillerince yöneltilen sorulara verdiği yazılı yanıtlara işaret edilen açıklamada, gelirinin büyük bir kısmını yurttaşlardan elde eden ve kamu yayıncılığı yapması gereken TRT’nin, son yıllarda gelirlerinin üstünde harcama yaptığı vurgulandı. “TRT gelirleri arpalık değildir” denilen açıklamada, şöyle denildi:

“TRT’nin 2021 geliri olan 5 milyar 557 milyon liranın yüzde 80’nini kurum dışına harcadığı, buna karşılık kurumun öz kaynaklarına yatırım yapılmadığını üzülerek gördük. Pandemi dönemine rağmen yapılan konuk harcamalarının 200 milyonu aştığı ortaya çıktı. Diğer taraftan kamu hizmeti yayıncısı kurumun ihale yasasından muaf olmasıyla son altı ayda sadece beş ihale yapıldığı ve 1052 alımın ise ihalesiz yapılması, kurumun nasıl keyfi yönetildiğinin bir başka göstergesidir. Bir devlet kurumu olan TRT’nin ihalesiz alım yapması akla başka soruları getirmektedir.”

Kamu hizmeti yayımcılığından beklenen işin kamu personeli ile yürütülmesi gerektiğine işaret edilen açıklamada, şu sorulara yanıt istendi:

“TRT’de neden kadrolu alım yapılmamaktadır? Sözlü sınavla alınan sözleşmeli personel ne amaçla çalıştırılmaktadır? Son üç yılda kuruma alınan sözleşmeli personel siyasi bir yapılanmanın göstergesi mi? TRT’de neden bu kadar çok sözleşmeli personel var ve hizmetlerin çoğu ihalesiz olarak dışarıdan sağlanmaktadır?”

Açıklamada, yeni atanan yönetim kurulunun 10 ayda 18 toplantı yaptığı ve neredeyse 1 milyon 458 bin liranın bu toplantılara harcandığı belirtildi.

