Suriye’den Türkiye’ye ithalat yasağı: O ürünlerin girişi durduruldu!

Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanlığı, Türkiye’den ithal edilen dondurulmuş piliçlerin ülkeye girişini süresiz olarak yasakladı. 15 Ağustos’ta yürürlüğe giren karar, Suriyeli yerli üreticiyi koruma ve gıda güvenliğini sağlama gerekçesiyle alındı.

Tarımdanhaber.com’un haberine göre yasak yalnızca piliç ürünlerini değil, domates, üzüm, yumurta, tavuk, elma, patates, incir, kiraz ve biber gibi toplam 20 tarım ve kümes hayvancılığı ürününü de kapsıyor.

Yeni düzenleme, Suriye’nin 1 Haziran 2025’te aldığı ve domates, salatalık, havuç, karpuz, kabak, patlıcan, fasulye ile soğan ithalatını durduran kararın kapsamını genişletmiş oldu. Özellikle Hama bölgesindeki tavuk üreticilerinin düşük fiyatlar nedeniyle yaşadığı sıkıntılar, yasak kararının arkasındaki etkenlerden biri olarak gösteriliyor.

Şam Ticaret Müşavirliği, Türkiye’den Suriye’ye tarım ve hayvansal ürün ihracatı yapan firmaları bu yeni düzenlemeyi dikkate almaları ve ticari planlarını yeniden gözden geçirmeleri konusunda uyardı.

TİCARET VE PAZAR DENGESİ ETKİLENEBİLİR

Uzmanlara göre karar, Türkiye açısından ihracat kayıplarına ve iç piyasada arz fazlası nedeniyle fiyat baskısına yol açabilir. Piliç ve yumurta üreticileri alternatif pazar arayışına girecek. Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkeleri bu noktada kritik hedefler olarak öne çıkıyor.

Ayrıca, Suriye’nin Türkiye yerine Mısır, İran veya Lübnan gibi ülkelerden ürün tedarik etme ihtimali, Türkiye’nin Ortadoğu’daki pazar payını zayıflatabilir. Uzmanlar, bu gelişmenin sadece ekonomik değil, aynı zamanda politik bir mesaj niteliği taşıdığına dikkat çekiyor.