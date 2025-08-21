Suriye ithalat yasağı koymuştu: Ticaret Bakanlığı'ndan 'tüm ülkelere uygulanıyor' açıklaması!

Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanlığı, Türkiye’den ithal edilen dondurulmuş piliçlerin ülkeye girişini süresiz olarak yasakladı. 15 Ağustos’ta yürürlüğe giren karar, Suriyeli yerli üreticiyi koruma ve gıda güvenliğini sağlama gerekçesiyle alındı. Ticaret Bakanlığı söz konusu uygulamayla ilgili teselli açıklamasında bulundu.

'TÜM ÜLKELERE UYGULANMAKTADIR'

Ticaret Bakanlığı, Suriye’nin bazı tarım ve gıda ürünlerine yönelik aldığı ithalat sınırlaması kararına ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık, uygulamanın sadece 2025 yılı Ağustos ayını kapsadığını ve menşe fark etmeksizin tüm ülkelere yönelik olduğunu bildirdi. Açıklamada, "Söz konusu geçici uygulama menşe fark etmeksizin tüm ülkelere uygulanmaktadır" denildi. Ayrıca, Türkiye'nin Suriye'ye ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 54,31 arttığı vurgulandı.

GEÇİCİ İTHALAT YASAĞI HANGİ ÜRÜNLERİ KAPSIYOR?

Suriye Kara ve Deniz Liman İdareleri Başkanlığı tarafından alınan karara göre; domates, salatalık, patates, kabak, patlıcan, biber, elma, üzüm, şeftali, kiraz, armut, karpuz, kavun, incir, kuru incir, sarımsak, yumurta ve tavuk eti ithalatı geçici olarak durduruldu.

Bakanlık açıklamasında, söz konusu adımın dönemsel ve geçici bir uygulama olduğunun altı çizilirken, Türkiye’nin Suriye’nin en büyük ticaret ortağı konumunda olduğu hatırlatıldı. Öte yandan, 5-6 Ağustos’ta Türkiye’ye gelen Suriye Ekonomi Bakanı Nidal-Eş Şaar ve heyetiyle yapılan görüşmelerde 18 mutabakat zaptı imzalandı. Bu anlaşmalar arasında Türkiye-Suriye Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi (JETCO) ile Türkiye-Suriye İş Konseyinin kuruluşuna dair mutabakatlar da bulunuyor.

FUARA TÜRK FİRMALARI KATILACAK

Bakanlık, ticari ilişkilerin güçlendirilmesi amacıyla 27 Ağustos’ta başlayacak Şam Uluslararası Ticaret Fuarı’na Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın öncülüğünde yaklaşık 100 Türk firmasının katılacağını, 1000 metrekarelik Türkiye pavyonunun açılacağını duyurdu. Ayrıca Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) koordinasyonunda üst düzey bir ticaret heyetinin de fuarda yer alacağı belirtildi.