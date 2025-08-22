Suriye Lirası'ndan iki sıfır atılıyor: Yeni hükümetten para biriminde büyük değişiklik!

Suriye aralık ayında yeni banknotlar çıkaracak ve para biriminden iki sıfır atacak. Suriye, para biriminin ciddi değer kaybının ardından halkın güvenini yeniden kazanmak amacıyla bu adımı atıyor.

Bu gelişme, Reuters’in incelediği belgelere ve yedi kaynağın aktardığı bilgilere dayanıyor.

AMAÇ LİRAYI GÜÇLENDİRMEK

Bu hamle, 14 yıl süren iç savaşın ardından Beşar Esad yönetiminin, geçen yılın aralık ayında ekonomiyi istikrara kavuşturma hedefi doğrultusunda atacağı bir adım olarak öne çıkıyor. Suriye lirası, 2011’de iç savaşın başlamasından bu yana dolar karşısında %99’dan fazla değer kaybetti. Şu anda dolar karşısında yaklaşık 10 bin seviyesinde işlem gören Suriye lirasının, iç savaştan önceki değeri 50 civarındaydı.

GÜNDEMLİ HAYATTA ZORLUKLAR

Para birimindeki hızlı değer kaybı, günlük alışverişleri ve para transferlerini zorlaştırdı. Aileler, haftalık alışverişlerinde siyah poşetlere koydukları en yüksek değerdeki 5 bin liralık banknotlarla ödemelerini yapıyorlar.

MERKEZ BANKASI’NDAN ADIM

Suriye Merkez Bankası, Reuters’in incelediği bir belgeye göre, para işlemlerini kolaylaştırmak ve para biriminde istikrarı sağlamak amacıyla “sıfırları kaldırarak” yeni bir para birimi çıkarma niyetini ağustos ortasında özel bankalara bildirdi.