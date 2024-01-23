Sürücü değişikliği ya da firari en çok uygulanan yöntem oldu: Suiistimal yüzde 33.8 arttı

Yayınlanma: 23.01.2024 - 04:00

Güncelleme: 23.01.2024 - 04:00

Buna göre SİSEB’e, 2023’te 2022 yılına kıyasla yüzde 33.8 artışla 4 bin 952 adet suiistimal bildirimi yapıldı. Bunların 4 bin 206’sı sigorta şirketleri, 746’sı diğer kaynaklar üzerinden SİSEB’e ulaştı. En çok bildirimi yapılan ay ise 980 adetle aralık ayı olarak kayıtlara geçti. Ayrıca yapılan bildirimlerin yüzde 97.1 gibi çok büyük bir çoğunluğu oto sigorta branşlarıyla ilgili oldu. Suiistimallerde diğer öne çıkan sigorta alt branşları ise hayat, yangın ve ferdi kaza sigortaları

Yine SİSEB’in yayımladığı verilerine göre sigorta şirketleri tarafından bildirime konu yapılan suiistimal yöntemlerinin ilk sırada yüzde 34.3 ile “sürücü değişikliği ya da firarı” yer alıyor. Geçen yılın aynı döneminde bunun oranı yüzde 24.3’tü. Bu suiistimalin yanında, 2022 yılından 2023’e “vurup kaçtı”nın payı yüzde 13.4’ten yüzde 17.1, “hasar sonrası sigortalama”nın payı yüzde 10.7’den yüzde 24, “sahte kaza tespit tutanağı”nın payı yüzde 7.9’dan yüzde 24.5’e yükseldi.

SEDDK POLİÇEDEN KAÇINMAYI TARİF ETTİ

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), zorunlu trafik sigortasıyla ilgili yeni bir genelge yayımlayarak poliçe düzenlemekten kaçınmayı tarif etti.

Buna göre zorunlu trafik sigortası kapsamında aylık düzenlenen poliçe sayısının, bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 30 veya daha fazla azalması, düzenlenen poliçe sayısı itibarıyla aylık pazar payı oranının aynı döneme ilişkin kara araçları (kasko) branşı pazar payı oranının yüzde 30 veya daha fazla altında olması gibi fiiler poliçeden kaçınma sayılacak. Ayrıca teklif alamayanlara yönelik azami prime SEDDK karar verecek.