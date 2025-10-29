Sürücüler dikkat: Akaryakıta yeni zam kapıda!

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma ve döviz kurlarındaki yükseliş, akaryakıt fiyatlarında yeni bir zam olasılığını gündeme getirdi. Sürücüler, “Bugün benzin ne kadar oldu?”, “Motorin fiyatı kaç TL’ye çıktı?” ve “LPG’ye zam geldi mi?” sorularının yanıtını araştırıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR?

Brent petrol fiyatı ile dolar kurundaki değişimler, Türkiye’de akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. İşte 29 Ekim 2025 itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel fiyatlar:

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 52,34 TL

52,34 TL Motorin: 55,44 TL

55,44 TL LPG: 27,71 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 52,18 TL

52,18 TL Motorin: 55,31 TL

55,31 TL LPG: 27,08 TL

Ankara

Benzin: 53,17 TL

53,17 TL Motorin: 56,46 TL

56,46 TL LPG: 27,60 TL

İzmir

Benzin: 53,52 TL

53,52 TL Motorin: 56,77 TL

56,77 TL LPG: 27,53 TL

YENİ ZAM KARARI YARIN AÇIKLANACAK

Resmî tatil nedeniyle bugün akaryakıt fiyatlarında bir değişiklik beklenmiyor. Ancak sektör kaynakları, yarından itibaren benzin fiyatlarına 85 kuruşluk bir artışın gelebileceğini belirtiyor.

Brent petrolün varil fiyatı 90 dolar seviyesinde seyrini sürdürürken, döviz kurlarındaki yükseliş de pompaya yansıyacak yeni zam ihtimalini güçlendiriyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye’de akaryakıt fiyatları, uluslararası petrol piyasasında belirlenen Brent tipi petrol fiyatı ve döviz kuru esas alınarak hesaplanıyor.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) gözetiminde rafineriler tarafından belirlenen fiyatlara, vergiler (ÖTV ve KDV), taşıma maliyetleri ve bayi kârı ekleniyor. Bu nedenle petrol fiyatlarındaki her artış veya dövizdeki yükseliş, kısa sürede pompa fiyatlarına yansıyor.