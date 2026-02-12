Sürücüler dikkat: Benzin fiyatlarına büyük zam geldi!

Küresel piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kurundaki hareketlilik ve art arda gelen ÖTV zamları akaryakıt fiyatları üzerindeki etkisini sürdürüyor. Yurttaşlar ise güncel benzin ve motorin fiyatlarını yakından takip ediyor.

BENZİNE ZAM YANSITILDI

Akaryakıt fiyatlarında son gelişmeler doğrultusunda benzinin litre fiyatına 1 lira 56 kuruş zam yapıldı.

Sürücüler, “Bugün benzin ne kadar?”, “Motorin fiyatı kaç TL?” ve “Akaryakıt fiyatlarında son durum ne?” sorularına yanıt arıyor.

Peki, 12 Şubat 2026 Perşembe günü itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin ve motorin fiyatları kaç TL?

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 57.03 TL

57.03 TL Motorin litre fiyatı: 57.76 TL

57.76 TL LPG litre fiyatı: 30.29 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 56.86 TL

56.86 TL Motorin litre fiyatı: 57.58 TL

57.58 TL LPG litre fiyatı: 29.69 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 57.96 TL

57.96 TL Motorin litre fiyatı: 58.87 TL

58.87 TL LPG litre fiyatı: 30.17 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI