Sürücüler dikkat: Benzin fiyatlarına zam geldi!

Brent ham petrol fiyatındaki gerileme ve döviz kurundaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarında yeniden değişikliğe yol açtı. Geçen hafta motorine yapılan zammın ardından bu kez benzin fiyatlarında zam yapıldı.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye’nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişimlere göre rafineriler tarafından belirleniyor. Bu hesaplamalar sonucunda dağıtım şirketleri, rekabet koşullarına ve serbest piyasa yapısına bağlı olarak fiyatlarda kent bazlı küçük farklılıklar uygulayabiliyor.

31 EKİM 2025 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul (Avrupa Yakası)

Benzin: 53.49 TL

53.49 TL Motorin: 55.47 TL

55.47 TL LPG: 27.71 TL

İstanbul (Anadolu Yakası)

Benzin: 53.32 TL

53.32 TL Motorin: 55.33 TL

55.33 TL LPG: 27.08 TL

Ankara

Benzin: 54.35 TL

54.35 TL Motorin: 56.50 TL

56.50 TL LPG: 27.60 TL

İzmir

Benzin: 54.69 TL

54.69 TL Motorin: 56.82 TL

56.82 TL LPG: 27.53 TL

BENZİNE ZAM UYGULANDI

Benzinin litre fiyatına ortalama 1 lira 15 kuruş zam yapıldı. Yeni fiyatlar gece yarısından itibaren pompaya yansıdı.