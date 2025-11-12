Sürücüler dikkat: Ehliyetini yenilemeyene çifte fatura yolda!

Eski tip sürücü belgelerinin yenileme süresi 31 Ekim 2025 itibarıyla sona erdi. Bu tarihe kadar yenileme işlemini yaptırmayan ve eski tip ehliyetle araç kullanmaya devam eden sürücülere, Karayolları Trafik Kanunu’nun 39/3 maddesi uyarınca “geçerlilik süresi dolan sürücü belgesiyle araç kullanma” gerekçesiyle 12 bin 978 TL’ye kadar para cezası kesilecek. Ancak yaptırım yalnızca bununla sınırlı kalmayacak.

SİGORTA ŞİRKETLERİNDEN KRİTİK UYARI

Sigorta sektöründen yapılan açıklamalarda, ehliyetini yenilemeyen sürücülerin kazalarda sigorta ödemesi alamayacağı belirtildi. Sigorta temsilcileri, poliçelerdeki temel şartlardan birinin “sürücünün yasal olarak geçerli bir ehliyete sahip olması” olduğunu vurguladı. Eski tip ehliyetin bu tarihten itibaren geçerliliğini yitirmesi nedeniyle, bu kişilerin “ehliyetsiz sürücü” statüsüne gireceği bildirildi. Bu durum, on binlerce liralık hasar maliyetinin sürücülere kalması anlamına geliyor.

KARŞI TARAFIN HASARINI DA ÖDEMEK ZORUNDA KALABİLİRLER

Sigorta sektörü temsilcileri, eski tip ehliyetle yapılan kazalarda tazminat ödemesi yapılmayacağını belirterek şu bilgiyi paylaştı:

Kaza tespit tutanağında eski tip ve geçersiz bir ehliyet bilgisi yer alıyorsa, sigorta şirketleri hasar dosyasını reddedebilir. Çünkü bu durumda sürücü ehliyetsiz sayılır. Kasko poliçesi kendi aracındaki hasarı karşılamaz. Trafik sigortası karşı tarafın zararını ödese bile, sigorta şirketi bu tutarı hukuki yollarla (rücu) sürücüden tahsil etme hakkına sahiptir.

HUKUKİ DAYANAK AÇIKLANDI

Avukat Ahmet Yavuzer, sigorta şirketlerinin tutumunun tamamen yasal zemine dayandığını belirtti:

Her sigorta poliçesi, sürücünün geçerli bir sürücü belgesine sahip olmasını zorunlu kılar. Eski ehliyetin geçerliliğini yitirmesiyle sigorta şirketleri, poliçeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmekten muaf hale gelir.

Yavuzer ayrıca, zorunlu trafik sigortasının karşı tarafın hasarını ödemesinden sonra şirketlerin bu tutarı sürücüden geri alma hakkına sahip olduğunu hatırlatarak, “Bu durumda sürücü hem kendi aracının hem de karşı tarafın hasarını ödemek zorunda kalabilir” dedi.