Sürücüler dikkat: Eski tip ehliyet için süre bugün doluyor!

Eski tip sürücü belgesi kullanan yurttaşların ehliyetlerini yenilemeleri için tanınan süre bugün sona eriyor. Belgelerini yenilemeyen kişilerin sürücü belgeleri geçersiz sayılacak ve yasal olarak araç kullanamayacaklar.

YENİLEYEN KAZANÇLI ÇIKACAK

Eski tip ehliyetler, 31 Temmuz 2025 tarihine kadar yalnızca 15 lira karşılığında yeni tip sürücü belgeleriyle değiştirilebiliyor. Ancak bu tarihten sonra yapılacak başvurularda B sınıfı ehliyet yenileme işlemi için ödenecek tutar 7 bin 438 liraya yükselecek.

YOĞUNLUK UYARISI VE RANDEVU YOLLARI

Yetkililer, son tarihe yaklaşılması nedeniyle nüfus müdürlüklerinde oluşabilecek yoğunluklara karşı uyarıda bulunarak, sürücülerin işlemlerini gecikmeden tamamlamaları çağrısında bulundu. Eski tip ehliyeti olan yurttaşların yüksek ücret ödememek için belgelerini en kısa sürede yeni tip ehliyetle değiştirmesi gerekiyor.

Ehliyet yenileme işlemleri için randevular, nüfus müdürlüklerinden, nvi.gov.tr internet adresi üzerinden ya da ALO 199 hattı aranarak alınabiliyor.