Sürücüler dikkat: Motorin fiyatlarına dev zam yolda!

Brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki hareketlilik ile vergi düzenlemeleri, akaryakıt fiyatlarında indirim ve zamların sürmesine neden oluyor. Küresel piyasalardaki dalgalanma, yurtiçi fiyatlara doğrudan yansımaya devam ediyor.

MOTORİNE YENİ ZAM BEKLENTİSİ

Motorinin litre fiyatına, Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere 1,43 TL zam yapılması öngörülüyor. Motorin fiyatına dün de 1 TL artış yansıtılmıştı.

Bu artışla birlikte motorin fiyatlarının İstanbul’da 57,3 TL’ye, Ankara’da 58,38 TL’ye, İzmir’de ise 58,63 TL’ye yükselmesi bekleniyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 54,01 TL

54,01 TL Motorin: 55,87 TL

55,87 TL LPG: 29,29 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 53,83 TL

53,83 TL Motorin: 55,69 TL

55,69 TL LPG: 28,69 TL

Ankara

Benzin: 54,91 TL

54,91 TL Motorin: 56,95 TL

56,95 TL LPG: 29,17 TL

Akaryakıt fiyatları, petrol piyasalarındaki gelişmeler ve döviz kurundaki değişimlere bağlı olarak önümüzdeki günlerde de yakından izlenmeye devam edecek.